Вибраторы для бетона электрические
Найден 51 товар
Сортировать по:
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 4 199 ₽5 990 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -1 791 ₽
- Персональная скидка
- 2 758 ₽3 820 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 800 Вт
- -1 062 ₽
-
- Персональная скидка
-
- 20 429 ₽24 800 ₽Глубинный вибратор с валом и вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 3 м для бетона электрическийДиаметр булавы вибратора, мм: 51Длина вала, м: 3Мощность двигателя 1300 Вт
- -4 371 ₽
- Персональная скидка
- 10 049 ₽12 200 ₽
- -2 151 ₽
- Персональная скидка
- 29 400 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 51Длина вала, м: 6Мощность двигателя 1300 Вт
- Персональная скидка
-
- 14 662 ₽17 450 ₽
- -2 788 ₽
- Персональная скидка
- 3 266 ₽4 070 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 900 Вт
- -804 ₽
-
- 4 094 ₽5 650 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 1100 Вт
- -1 556 ₽
-
- 5 490 ₽6 320 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -830 ₽
- Персональная скидка
- 12 575 ₽16 360 ₽
- -3 785 ₽
-
- 21 310 ₽25 870 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 38Длина вала, м: 3Мощность двигателя 1300 Вт
- -4 560 ₽
- Персональная скидка
- 4 975 ₽5 520 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -545 ₽
-
- 20 429 ₽26 450 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 51Длина вала, м: 4.5Мощность двигателя 1300 Вт
- -6 021 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 43Длина вала, м: 3
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 50Длина вала, м: 6Мощность двигателя 2200 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 800 Вт
- Нет в наличии
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 4Мощность двигателя 1500 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 38Длина вала, м: 4Мощность двигателя 2000 Вт
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вибраторы для бетона электрические в Москве по цене от 1 до 29400 рублей. В наличии более 51 наименования. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.