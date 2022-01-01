Бензопилы – ручные цепные инструменты, оснащенные двигателем внутреннего сгорания. Они предназначены для оперативного распиливания древесины. По назначению бензопилы делятся на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные модели. Инструменты отличаются характеристиками пильной гарнитуры, мощностью двигателя и габаритами.

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