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Бензиновая пила Carver RSG 246
5.0
2
7 190 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензиновая пила Carver RSG 246
Арт. О00000034522
5.0
2
Бензиновая пила Carver RSG 246
Бензиновая пила Carver RSG 246
Бензиновая пила Carver RSG 246
Бензиновая пила Carver RSG 246
  • Персональная скидка
Бензиновая пила Carver RSG 246
Бензиновая пила Carver RSG 246
Бензиновая пила Carver RSG 246
Бензиновая пила Carver RSG 246

Бензиновая пила Carver RSG 246

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7 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034522
5.0
2

Характеристики

Производитель
Carver
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
6.9
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая пила CARVER RSG 246 01.004.00038 предназначена для распиловки и валки деревьев. Оснащена надежным двухтактным двигателем с воздушным охлаждением.

    Преимущества

    • Легкий доступ к фильтрующему элементу
    • Материал корпуса устойчив к низким температурам
    • Двигатель пилы выполнен в соответствии с международным стандартом EPA EU-II
    • Топливная помпа для облегчения запуска CARVER RSG 246 01.004.00038 в сложных климатических условиях
    • Технология пористого хромирования внутренней поверхности цилиндра двигателя обеспечивает увеличение износостойкости цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз