Преимущества

Легкий доступ к фильтрующему элементу

Материал корпуса устойчив к низким температурам

Двигатель пилы выполнен в соответствии с международным стандартом EPA EU-II

Топливная помпа для облегчения запуска CARVER RSG 246 01.004.00038 в сложных климатических условиях

Технология пористого хромирования внутренней поверхности цилиндра двигателя обеспечивает увеличение износостойкости цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз

Бензиновая пила CARVER RSG 246 01.004.00038 предназначена для распиловки и валки деревьев. Оснащена надежным двухтактным двигателем с воздушным охлаждением.