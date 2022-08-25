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Бензиновая пила Carver RSG 246
Арт. О00000034522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.9
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Праймер
|Да
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- Бензиновая пила CARVER RSG 246 01.004.00038 предназначена для распиловки и валки деревьев. Оснащена надежным двухтактным двигателем с воздушным охлаждением.
Преимущества
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Двигатель пилы выполнен в соответствии с международным стандартом EPA EU-II
- Топливная помпа для облегчения запуска CARVER RSG 246 01.004.00038 в сложных климатических условиях
- Технология пористого хромирования внутренней поверхности цилиндра двигателя обеспечивает увеличение износостойкости цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз