Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
4.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Арт. О00000031727
    4.0
    1
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
    Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042

      Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031727
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Пильная цепь Maxcut 20LV-64E
      684 ₽
      5.0
      Пильная цепь Maxcut 20LV-64E
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      485 ₽
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active 850030633, 100 мл
      170 ₽
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active 850030633, 100 мл
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      750 ₽
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      220 ₽
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 21BPX064E (1,5 мм, 64 звена)
      930 ₽
      1 180 ₽
      4.5
      Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 21BPX064E (1,5 мм, 64 звена)
      • -250 ₽
      Свеча зажигания PR7Y DDE
      190 ₽
      5.0
      Свеча зажигания PR7Y DDE
      Масло для пильных цепей Echo 6454607
      Нет в наличии
      Масло для пильных цепей Echo 6454607
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Нет в наличии
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Смотреть
      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
      Нет в наличии
      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая пила CARVER HOBBY HSG 145-15 01.004.00042 подходит исключительно для бытового использования распила деревьев, срезания веток, заготовки дров или распила строительных материалов. Пригодится для работ в саду, на даче или придомовой территории. Модель имеет надежный 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением. Инструмент адаптирован для работы в разных погодных условиях

        Преимущества

        • Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Пригодится для запуска пилы при минусовых температурах
        • Тормоз мгновенно останавливает цепь при нажатии на передний щиток. Предотвращает травмы при обратном ударе
        • Система Quick Start упрощает запуск двигателя. Бензопилу легко завести даже после долго простоя
        • Блокиратор курка старта защищает от непреднамеренного включения. Для запуска нужно сначала снять защиту, а затем зажать кнопку старта
        • Смазка цепи регулируется в зависимости от нагрузки. Удобно контролировать и экономить расхода масла
        • Антивибрационная система снижает тряску при работе. Защищает от синдрома «белых пальцев»
        • Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и не пропускает их в карбюратор. Продлевается срок службы бензопилы
        • Зубчатый упор облегчает работу и контроль над инструментом. Прижмите его к дереву, чтобы зафиксировать рез
        • Обрезиненные рукоятки повышает удобство. Не скользят в ладонях и снижают нагрузку на руки