Бензопила Carver HOBBY HSG 145-15 01.004.00042
Арт. О00000031727
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.8
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Праймер
|Нет
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- Бензиновая пила CARVER HOBBY HSG 145-15 01.004.00042 подходит исключительно для бытового использования распила деревьев, срезания веток, заготовки дров или распила строительных материалов. Пригодится для работ в саду, на даче или придомовой территории. Модель имеет надежный 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением. Инструмент адаптирован для работы в разных погодных условиях
Преимущества
- Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Пригодится для запуска пилы при минусовых температурах
- Тормоз мгновенно останавливает цепь при нажатии на передний щиток. Предотвращает травмы при обратном ударе
- Система Quick Start упрощает запуск двигателя. Бензопилу легко завести даже после долго простоя
- Блокиратор курка старта защищает от непреднамеренного включения. Для запуска нужно сначала снять защиту, а затем зажать кнопку старта
- Смазка цепи регулируется в зависимости от нагрузки. Удобно контролировать и экономить расхода масла
- Антивибрационная система снижает тряску при работе. Защищает от синдрома «белых пальцев»
- Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и не пропускает их в карбюратор. Продлевается срок службы бензопилы
- Зубчатый упор облегчает работу и контроль над инструментом. Прижмите его к дереву, чтобы зафиксировать рез
- Обрезиненные рукоятки повышает удобство. Не скользят в ладонях и снижают нагрузку на руки