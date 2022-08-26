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Бензопила Brait BR-4515 01.01.002.019
Арт. О00000041904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Вес, кг
|7.15
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Праймер
|Да
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
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- Бензопила BRAIT BR-4515 01.01.002.019 предназначена для легких бытовых работ на даче, частном доме, гараже, небольшой мастерской или саду. Пила может выполнять распиловку любого вида древесины, а также изделий из дерева.
Преимущества
- Цилиндр имеет хромированное покрытие, что увеличивает срок службы пилы
- Поршень имеет 2 поршневых кольца, за счет чего улучшен теплоотвод от поршня к стенкам цилиндра, а также обеспечена более стабильная компрессия
- Система антивибрационной защиты. Демпфирующие элементы расположены между моторным блоком пилы и рукояткой. Благодаря наличию такой системы, снижено негативное воздействие на руки оператора и повышено удобство работы инструментом
- На модели установлена система Easy start, которая обеспечивает легкий запуск оборудования
- Для облегчения запуска бензопила оборудованы ручным насосом предварительной подкачки - праймером. При запуске бензопилы с праймером карбюратор заполняется топливом заранее (излишек топлива стекает обратно в бак). Благодаря этому двигатель запускается быстрее, т.к. уже пройдена стадия заполнения карбюратора топливом. Праймер облегчит запуск двигателя пилы и поможет уверенно запустит его в холодное время
- Система Easy start
- Система подкачки топлива
- Тормоз цепи - безопасная работа
- Надежный хват
- Антивибрация