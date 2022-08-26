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Бензопила Brait BR-4515 01.01.002.019
4.0
1
6 230 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Brait BR-4515 01.01.002.019
Арт. О00000041904
4.0
1
Бензопила Brait BR-4515 01.01.002.019
  • Персональная скидка

Бензопила Brait BR-4515 01.01.002.019

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6 230 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041904
4.0
1

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Вес, кг
7.15
Праймер
Да
Бесключевая регулировка натяжения цепи
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 230 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензопила BRAIT BR-4515 01.01.002.019 предназначена для легких бытовых работ на даче, частном доме, гараже, небольшой мастерской или саду. Пила может выполнять распиловку любого вида древесины, а также изделий из дерева.

    Преимущества

    • Цилиндр имеет хромированное покрытие, что увеличивает срок службы пилы
    • Поршень имеет 2 поршневых кольца, за счет чего улучшен теплоотвод от поршня к стенкам цилиндра, а также обеспечена более стабильная компрессия
    • Система антивибрационной защиты. Демпфирующие элементы расположены между моторным блоком пилы и рукояткой. Благодаря наличию такой системы, снижено негативное воздействие на руки оператора и повышено удобство работы инструментом
    • На модели установлена система Easy start, которая обеспечивает легкий запуск оборудования
    • Для облегчения запуска бензопила оборудованы ручным насосом предварительной подкачки - праймером. При запуске бензопилы с праймером карбюратор заполняется топливом заранее (излишек топлива стекает обратно в бак). Благодаря этому двигатель запускается быстрее, т.к. уже пройдена стадия заполнения карбюратора топливом. Праймер облегчит запуск двигателя пилы и поможет уверенно запустит его в холодное время
    • Система Easy start
    • Система подкачки топлива
    • Тормоз цепи - безопасная работа
    • Надежный хват
    • Антивибрация