Преимущества

Цилиндр имеет хромированное покрытие, что увеличивает срок службы пилы

Поршень имеет 2 поршневых кольца, за счет чего улучшен теплоотвод от поршня к стенкам цилиндра, а также обеспечена более стабильная компрессия

Система антивибрационной защиты. Демпфирующие элементы расположены между моторным блоком пилы и рукояткой. Благодаря наличию такой системы, снижено негативное воздействие на руки оператора и повышено удобство работы инструментом

На модели установлена система Easy start, которая обеспечивает легкий запуск оборудования

Для облегчения запуска бензопила оборудованы ручным насосом предварительной подкачки - праймером. При запуске бензопилы с праймером карбюратор заполняется топливом заранее (излишек топлива стекает обратно в бак). Благодаря этому двигатель запускается быстрее, т.к. уже пройдена стадия заполнения карбюратора топливом. Праймер облегчит запуск двигателя пилы и поможет уверенно запустит его в холодное время

Система Easy start

Система подкачки топлива

Тормоз цепи - безопасная работа

Надежный хват

Антивибрация

Бензопила BRAIT BR-4515 01.01.002.019 предназначена для легких бытовых работ на даче, частном доме, гараже, небольшой мастерской или саду. Пила может выполнять распиловку любого вида древесины, а также изделий из дерева.