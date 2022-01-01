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Пнемоинструмент использует в работе сжатый воздух, который передается к штуцеру устройства через резиновый шланг. Пневматический двигатель направляет энергию сжатого воздуха в работу поршней. Такая техника устойчива к внешним условиям, выдерживает длительную непрерывную работу, легка, безопасна и надежна.

Пнемоинструмент использует в работе сжатый воздух, который передается к штуцеру устройства через резиновый шланг. Пневматический двигатель направляет энергию сжатого воздуха в работу поршней. Такая техника устойчива к внешним условиям, выдерживает длительную непрерывную работу, легка, безопасна и надежна.