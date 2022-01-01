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Инструмент

Пневмо­инструмент

877 товаров
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Пнемоинструмент использует в работе сжатый воздух, который передается к штуцеру устройства через резиновый шланг. Пневматический двигатель направляет энергию сжатого воздуха в работу поршней. Такая техника устойчива к внешним условиям, выдерживает длительную непрерывную работу, легка, безопасна и надежна.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневмо­инструмент в городе Ярославль по цене от 1 до 152580 рублей. В наличии более 877 наименований. Пневмо­инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Гайковерт для колес Sumake ST-55444, вес инструмента 3 кг
16 338 ₽
Гайковерт для колес Sumake ST-55444, вес инструмента 3 кг
Набор окрасочного инструмента PATRIOT KIT 5B, 450 л/мин
3 190 ₽
Набор окрасочного инструмента PATRIOT KIT 5B, 450 л/мин
Набор окрасочного инструмента PATRIOT KIT 5A, 450 л/мин
2 990 ₽
Набор окрасочного инструмента PATRIOT KIT 5A, 450 л/мин
Монтажный пистолет Gefest GFT-5, вес инструмента 4,6 кг
48 450 ₽
Монтажный пистолет Gefest GFT-5, вес инструмента 4,6 кг
Краскопульт GAV 162 А 2.0 б/с, давление воздуха 4,8 бар
4 210 ₽
Краскопульт GAV 162 А 2.0 б/с, давление воздуха 4,8 бар
Шуруповерт FUBAG SR 135/13, давление воздуха 6,3 бар
3 760 ₽
Шуруповерт FUBAG SR 135/13, давление воздуха 6,3 бар
Компрессор поршневой AURORA WIND-50, давление 8 бар
20 800 ₽
Компрессор поршневой AURORA WIND-50, давление 8 бар
Дрель Abac 5333992, давление воздуха 6,2 бар
7 560 ₽
Дрель Abac 5333992, давление воздуха 6,2 бар
Заклепочник Abac 5335179, давление воздуха 6 бар
12 740 ₽
Заклепочник Abac 5335179, давление воздуха 6 бар
Заклепочный пистолет FUBAG HR2448, пневмоинструмент 1,1 л/мин
4 590 ₽
Заклепочный пистолет FUBAG HR2448, пневмоинструмент 1,1 л/мин
Гайковерт FUBAG IW720 1/2", вес инструмента 5 кг
7 599 ₽
Гайковерт FUBAG IW720 1/2", вес инструмента 5 кг
Пистолет гайковерт FUBAG PW312, вес инструмента 4 кг
4 450 ₽
Пистолет гайковерт FUBAG PW312, вес инструмента 4 кг
Гайковерт FUBAG IWC 1400 3/4", вес инструмента 2 кг
15 950 ₽
Гайковерт FUBAG IWC 1400 3/4", вес инструмента 2 кг
Картушный пистолет FIT 81030, давление воздуха 1,7 бар
3 990 ₽
Картушный пистолет FIT 81030, давление воздуха 1,7 бар
Заклепочник KRAFTOOL 31185_z01, давление воздуха 7,5 бар
11 200 ₽
Заклепочник KRAFTOOL 31185_z01, давление воздуха 7,5 бар
Набор инструмента для компрессора FUBAG 120103, 34 предмета, кейс
11 690 ₽
Набор инструмента для компрессора FUBAG 120103, 34 предмета, кейс
Набор инструмента для компрессора STAYER MASTER 06488-H5
2 490 ₽
Набор инструмента для компрессора STAYER MASTER 06488-H5
Шуруповерт MIGHTY SEVEN RA-301, давление воздуха 6,3 бар
6 957 ₽
Шуруповерт MIGHTY SEVEN RA-301, давление воздуха 6,3 бар
Барабанный пистолет для гвоздей FUBAG N90C 100163
34 660 ₽
Барабанный пистолет для гвоздей FUBAG N90C 100163
Пистолет для гвоздей Matrix 57405, давление воздуха 7,7 бар
2 470 ₽
Пистолет для гвоздей Matrix 57405, давление воздуха 7,7 бар
Пескоструйный пистолет Matrix 57328 со шлангом
1 250 ₽
Пескоструйный пистолет Matrix 57328 со шлангом
Текстурный пистолет FUBAG DECOR G5000 110148
3 010 ₽
Текстурный пистолет FUBAG DECOR G5000 110148
Пескоструйный пистолет FUBAG 110116, расход воздуха 142 л/мин, 3 бар
840 ₽
Пескоструйный пистолет FUBAG 110116, расход воздуха 142 л/мин, 3 бар
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30, давление 10 бар, 420 л/мин
52 311 ₽
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30, давление 10 бар, 420 л/мин
Компрессор поршневой PATRIOT EURO 24/240, давление 8 бар
11 990 ₽
Компрессор поршневой PATRIOT EURO 24/240, давление 8 бар
Набор пневмоинструмента FUBAG 120102, 5 инструментов
3 170 ₽
Набор пневмоинструмента FUBAG 120102, 5 инструментов
Набор пневмоинструмента FUBAG 120101, 5 инструментов
2 920 ₽
Набор пневмоинструмента FUBAG 120101, 5 инструментов
Продувочный пистолет FUBAG DGR 220/2, расход воздуха 220 л/мин
330 ₽
Продувочный пистолет FUBAG DGR 220/2, расход воздуха 220 л/мин
Компрессор FUBAG AIR MASTER KIT + 6 предметов, давление 8 бар
17 690 ₽
Компрессор FUBAG AIR MASTER KIT + 6 предметов, давление 8 бар
Гайковерт FUBAG IW720 1/2", вес инструмента 3 кг
7 520 ₽
Гайковерт FUBAG IW720 1/2", вес инструмента 3 кг
Гайковерт FUBAG IWC 1300 1/2", вес инструмента 2 кг
11 110 ₽
Гайковерт FUBAG IWC 1300 1/2", вес инструмента 2 кг
Дрель FUBAG DR1800, вес инструмента 1кг
2 760 ₽
Дрель FUBAG DR1800, вес инструмента 1кг
Продувочный пистолет FUBAG 110111, расход воздуха 130 л/мин
840 ₽
Продувочный пистолет FUBAG 110111, расход воздуха 130 л/мин
Пескоструйный пистолет FUBAG 110115, инструмент с бачком, 142л/мин
1 250 ₽
Пескоструйный пистолет FUBAG 110115, инструмент с бачком, 142л/мин
Гайковерт Sumake ST 5540 K, 311 Нм, расход воздуха 266 л/мин
6 649 ₽
Гайковерт Sumake ST 5540 K, 311 Нм, расход воздуха 266 л/мин
Пистолет GAV 61В, инструмент с бачком б/с
2 158 ₽
Пистолет GAV 61В, инструмент с бачком б/с
Набор инструмента для компрессора Зубр 06458-H5 "ЭКСПЕРТ" 5 предметов
5 110 ₽
Набор инструмента для компрессора Зубр 06458-H5 "ЭКСПЕРТ" 5 предметов
Картушный пистолет для штукатурки Зубр "МАСТЕР" "МКП 600" 06466
3 145 ₽
Картушный пистолет для штукатурки Зубр "МАСТЕР" "МКП 600" 06466
Продувочный пистолет GAV 60B, расход воздуха 400 л/мин
880 ₽
Продувочный пистолет GAV 60B, расход воздуха 400 л/мин
Дрель Sumake ST-P4431C, давление воздуха 6,5 бар
4 185 ₽
Дрель Sumake ST-P4431C, давление воздуха 6,5 бар
Заклепочник Sumake ST-6677, давление воздуха 7 бар
56 099 ₽
Заклепочник Sumake ST-6677, давление воздуха 7 бар
Компрессор воздушный Denzel DK1800/50, давление 8 бар
18 790 ₽
Компрессор воздушный Denzel DK1800/50, давление 8 бар
Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-PRO, 230 л/мин
12 499 ₽
Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-PRO, 230 л/мин
Моющий пистолет FUBAG 110114, расход воздуха 85 л/мин, 4 бар
580 ₽
Моющий пистолет FUBAG 110114, расход воздуха 85 л/мин, 4 бар
Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1, давление 8 бар, 210 л/мин
7 690 ₽
Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1, давление 8 бар, 210 л/мин
Набор инструмента для компрессора METABO LPZ 7 SET 601586000
8 199 ₽
Набор инструмента для компрессора METABO LPZ 7 SET 601586000
Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000, расход воздуха 300 л/мин
3 099 ₽
Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000, расход воздуха 300 л/мин
Набор пневмоинструмента Metabo LPZ 4 Set, 4 инструмента
6 399 ₽
Набор пневмоинструмента Metabo LPZ 4 Set, 4 инструмента
Дрель FUBAG DL 156/2600, вес инструмента 1кг
2 510 ₽
Дрель FUBAG DL 156/2600, вес инструмента 1кг