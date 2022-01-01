Пневмоинструмент
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877 товаров
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- 12 610 ₽
- 4 930 ₽Рабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 186 л/минДиаметр диска 125 мм
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- 7 520 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
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- Персональная скидка
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- 1 250 ₽1 660 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 4Тип соединения со шлангом компрессора: резьбовоеРасход воздуха инструментом, л/мин: 230
- -410 ₽
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- 3 930 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 140Диаметр диска, мм: 150
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- 7 599 ₽9 770 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
- -2 171 ₽
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- 2 840 ₽Частота 4500 ударов/минДавление воздуха, атм: 6.3Расход воздуха, л/мин: 170
- 1 299 ₽1 880 ₽Давление 4 барРасход воздуха 230 л/минСопло инструмента 1.8 ммОбъем бачка 0.6 мл
- -581 ₽
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- 5 399 ₽Рабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 130 л/минДиаметр диска 150 мм
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- 10 630 ₽Рабочее давление: 6.2 барРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
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- 3 980 ₽4 420 ₽Давление 6 барРасход воздуха 400 л/минОбъем бачка 3500 мл
- -440 ₽
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- 11 110 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1280 Нм
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- 4 450 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 623Крутящий момент инструмента: 312 Нм
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- 1 250 ₽1 990 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 8Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 600Диаметр пескоструйного сопла, мм: 6
- -740 ₽
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- 2 090 ₽Давление 3 барРасход воздуха 265 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 600 мл
- 7 850 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
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- 919 ₽1 330 ₽Давление 4 барРасход воздуха 35 л/минСопло инструмента 0.5 ммОбъем бачка 1000 мл
- -411 ₽
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- 3 760 ₽Давление, атм: 6.3Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 13 НмРасход воздуха, л/мин: 135
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- 9 770 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 207Крутящий момент инструмента: 580 Нм
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- 10 770 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 184Диаметр диска, мм: 125
- Персональная скидка
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- 11 530 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1100 Нм
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- 1 090 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 141 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 600 мл
- 4 590 ₽Рабочее давление, атм: 6.3Диаметр заклепки (сталь): 4.8 ммТип соединения: резьбовое
- Персональная скидка
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- 839 ₽Давление 2 барСопло инструмента 0.3 ммОбъем бачка 50 мл
- 2 090 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 198 л/минСопло инструмента 1.4 ммОбъем бачка 600 мл
- 1 450 ₽1 980 ₽Давление 4 барРасход воздуха 226 л/минСопло инструмента 1.8 ммОбъем бачка 1000 мл
- -530 ₽
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- 21 800 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 540Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
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Пнемоинструмент использует в работе сжатый воздух, который передается к штуцеру устройства через резиновый шланг. Пневматический двигатель направляет энергию сжатого воздуха в работу поршней. Такая техника устойчива к внешним условиям, выдерживает длительную непрерывную работу, легка, безопасна и надежна.
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