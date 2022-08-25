Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
Арт. О00000033080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. давление, бар
|7.7
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Габариты, мм
|255x65x190
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- Пневматический нейлер Matrix 57405 предназначен для гвоздей 18GA от 10 до 32 мм. Он позволяет увеличить производительность при строительстве и ремонте, кровельных работах и производстве мебели. С его помощью можно закрепить паркетную доску, фанеру, ДВП, шифер, гипсокартон, ткань и бумагу.
Преимущества
- Магазин на 100 гвоздей позволяет снизить частоту заправок
- Быстрый доступ к магазину позволяет легко его пополнять
- Нейлер выполнен из алюминия для защиты от механических повреждений
- Специальное обрезиненное покрытие на ручке обеспечивает удобный и надежный хват
- Нейлер весит 1.2 кг, благодаря чему руки не устают в процессе работы