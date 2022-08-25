Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм

Преимущества

Магазин на 100 гвоздей позволяет снизить частоту заправок

Быстрый доступ к магазину позволяет легко его пополнять

Нейлер выполнен из алюминия для защиты от механических повреждений

Специальное обрезиненное покрытие на ручке обеспечивает удобный и надежный хват

Нейлер весит 1.2 кг, благодаря чему руки не устают в процессе работы

Пневматический нейлер Matrix 57405 предназначен для гвоздей 18GA от 10 до 32 мм. Он позволяет увеличить производительность при строительстве и ремонте, кровельных работах и производстве мебели. С его помощью можно закрепить паркетную доску, фанеру, ДВП, шифер, гипсокартон, ткань и бумагу.