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Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
5.0
1
2 470 ₽
Пневматические степлеры
    Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
    Арт. О00000033080
    5.0
    1
    Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
    Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
    Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
    Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
    Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
      Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
      Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
      Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
      Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм
      Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм

      Пневматический нейлер Matrix 57405 для гвоздей от 10 до 32 мм

      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033080
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		7.7
      Габариты, мм
      		255x65x190
      Все характеристики
      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический нейлер Matrix 57405 предназначен для гвоздей 18GA от 10 до 32 мм. Он позволяет увеличить производительность при строительстве и ремонте, кровельных работах и производстве мебели. С его помощью можно закрепить паркетную доску, фанеру, ДВП, шифер, гипсокартон, ткань и бумагу.

        Преимущества

        • Магазин на 100 гвоздей позволяет снизить частоту заправок
        • Быстрый доступ к магазину позволяет легко его пополнять
        • Нейлер выполнен из алюминия для защиты от механических повреждений
        • Специальное обрезиненное покрытие на ручке обеспечивает удобный и надежный хват
        • Нейлер весит 1.2 кг, благодаря чему руки не устают в процессе работы