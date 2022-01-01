Пневматическое заклепочное оборудование
Найдено: 8 товаров
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- 4 590 ₽Рабочее давление, атм: 6.3Диаметр заклепки (сталь): 4.8 ммТип соединения: резьбовое
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- 12 740 ₽Рабочее давление, атм: 6Диаметр заклепки (сталь): 4.8 ммТип соединения: елочка 1/4
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- 17 105 ₽Рабочее давление, атм: 7Диаметр заклепки (сталь): 4.8 ммТип соединения: рапид
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- 11 200 ₽Заклепочник пневматический Kraftool INDUSTRIE-PNEUMO 31185_z01 для заклёпок из алюминия, стали, нерж. сталиРабочее давление, атм: 7.5Диаметр заклепки (сталь): 6.4 ммТип соединения: резьбовое
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- Нет в наличииРабочее давление, атм: 7Диаметр заклепки (сталь): 7 ммТип соединения: рапид
- Нет в наличииРабочее давление, атм: 7Диаметр заклепки (сталь): 4.8 ммТип соединения: рапид
- Нет в наличииРабочее давление, атм: 6.3
- Нет в наличииДиаметр заклепки (сталь): 5 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматическое заклепочное оборудование в городе Ярославль по цене от 4590 до 56099 рублей. В наличии более 8 наименований. Пневматическое заклепочное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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