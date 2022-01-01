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Пневмо­инструмент

Пневматическое заклепочное оборудование

Найдено: 8 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматическое заклепочное оборудование в городе Ярославль по цене от 4590 до 56099 рублей. В наличии более 8 наименований. Пневматическое заклепочное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пневматический вытяжной заклепочник Sumake ST-6616
17 105 ₽
Пневматический вытяжной заклепочник Sumake ST-6616
Заклепочник JONNESWAY V1001 (2.4 - 4.8 мм)
2 120 ₽
Заклепочник JONNESWAY V1001 (2.4 - 4.8 мм)
Заклепочник JONNESWAY V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
4 580 ₽
Заклепочник JONNESWAY V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
Заклепочник SPARTA 405405 (600 мм.)
2 040 ₽
Заклепочник SPARTA 405405 (600 мм.)
Заклепочник STANLEY MR55 0-69-804 (260 мм)
1 500 ₽
Заклепочник STANLEY MR55 0-69-804 (260 мм)
Заклепочник DEXX 31034 (заклепки из алюминия и стали, d=2,4/3,2/4,8 мм)
1 170 ₽
Заклепочник DEXX 31034 (заклепки из алюминия и стали, d=2,4/3,2/4,8 мм)
Пневматический вытяжной заклепочник Abac 5335179
12 740 ₽
Пневматический вытяжной заклепочник Abac 5335179
Пневмогидравлический вытяжной заклепочник FUBAG HR2448 100160
4 590 ₽
Пневмогидравлический вытяжной заклепочник FUBAG HR2448 100160
Заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31182
14 460 ₽
Заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31182
Инструмент для заклепок MATRIX 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм)
850 ₽
Инструмент для заклепок MATRIX 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм)
Заклепочник пневматический вытяжной KRAFTOOL INDUSTRIE-PNEUMO 31185_z01
11 200 ₽
Заклепочник пневматический вытяжной KRAFTOOL INDUSTRIE-PNEUMO 31185_z01
Заклепочник KRAFTOOL NUT-12 М3-М12 31183
13 200 ₽
Заклепочник KRAFTOOL NUT-12 М3-М12 31183
Инструмент для заклепок Ремо-Колор 26-0-004
1 230 ₽
Инструмент для заклепок Ремо-Колор 26-0-004
Заклепочник Kraftool RX-7 31176_z01
2 940 ₽
Заклепочник Kraftool RX-7 31176_z01
Заклепочник GROSS 40409, 520мм
6 420 ₽
Заклепочник GROSS 40409, 520мм
Заклепочник РемоКолор 26-0-008, 520 мм, насадки в комплекте
1 880 ₽
Заклепочник РемоКолор 26-0-008, 520 мм, насадки в комплекте
Заклепочник KRAFTOOL 31170 (2.4-4.8 мм)
1 570 ₽
Заклепочник KRAFTOOL 31170 (2.4-4.8 мм)
Заклепочник KRAFTOOL 31173 (2.4 - 4.8 мм)
2 150 ₽
Заклепочник KRAFTOOL 31173 (2.4 - 4.8 мм)
Заклепочник MATRIX 40524 (250 мм)
615 ₽
Заклепочник MATRIX 40524 (250 мм)
Заклепочник пневмогидравлический вытяжной Sumake ST-6677
56 099 ₽
Заклепочник пневмогидравлический вытяжной Sumake ST-6677
Заклепочник JONNESWAY V1002
9 970 ₽
Заклепочник JONNESWAY V1002
Инструмент для заклепок KRAFTOOL 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
4 420 ₽
Инструмент для заклепок KRAFTOOL 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
Инструмент для заклепок Stanley 069833 MR33
425 ₽
Инструмент для заклепок Stanley 069833 MR33
Инструмент для заклепок STURM 1070-07-450
880 ₽
Инструмент для заклепок STURM 1070-07-450
Инструмент для заклепок ЗУБР 31193 МАСТЕР
441 ₽
Инструмент для заклепок ЗУБР 31193 МАСТЕР
Инструмент для заклепок ЭНКОР 9172
485 ₽
Инструмент для заклепок ЭНКОР 9172
Заклепочник вытяжной пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
6 719 ₽
Заклепочник вытяжной пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
Пневмозаклепочник вытяжной Fasty B 260 05F-00B260
10 676 ₽
Пневмозаклепочник вытяжной Fasty B 260 05F-00B260
Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
25 200 ₽
Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
37 240 ₽
Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
Инструмент для заклепок Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
1 500 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
Инструмент для заклепок Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
1 740 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
Инструмент для заклепок Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
6 610 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
Инструмент для заклепок Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
4 660 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
Инструмент для заклепок Jonnesway V1004
2 800 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway V1004
Инструмент для заклепок Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
2 290 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
Инструмент для заклепок Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102
5 240 ₽
Инструмент для заклепок Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102
Заклепочник вытяжной пневмогидравлический HR2448 3/16
4 840 ₽
Заклепочник вытяжной пневмогидравлический HR2448 3/16
Инструмент для заклепок Вихрь (225 мм)
240 ₽
Инструмент для заклепок Вихрь (225 мм)
Инструмент для заклепок Вихрь (250 мм, 0-90 гр)
460 ₽
Инструмент для заклепок Вихрь (250 мм, 0-90 гр)
Заклепочник Вихрь (250 мм, 360 гр)
536 ₽
Заклепочник Вихрь (250 мм, 360 гр)
Заклепочник Дело Техники 456363 М3-М10
100 000 ₽
Заклепочник Дело Техники 456363 М3-М10
Инструмент для заклепок KRAFTOOL INDUSTRIE 31178
11 430 ₽
Инструмент для заклепок KRAFTOOL INDUSTRIE 31178
Заклепочник MATRIX 40527, 250 мм
679 ₽
Заклепочник MATRIX 40527, 250 мм