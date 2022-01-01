Пневматические заклепочники – профессиональный инструмент для скрепления заготовок из разных материалов с помощью заклепок. Вытяжной (пневмогидравлический) заклепочник широко используется при ремонте, изготовлении изделий. В наличии модели с создаваемым давлением воздуха до 7,5 атм.

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