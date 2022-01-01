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Заклепочник ручной рычажный Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102
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Заклепочники
    Заклепочник ручной рычажный Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102
    Арт. jonnesway_5782
    Заклепочник ручной рычажный Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102

      Заклепочник ручной рычажный Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5782

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		330x140x50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник ручной рычажный 3,2-6,4 мм 1/8"-1/4" Jonnesway V2102 предназначен для скрепления между собой различных материалов с помощью алюминиевых (до 6,4 мм) и стальных (до 4,8 мм) вытяжных заклепок.

        Преимущества:

        • Подвижные рычаги из хромомолибденовой стали.
        • Композитные двухцветные рукоятки.
        • Износостойкие цанги из кремнийхромомолибденовой стали.
        • Jonnesway V2102 4921 снабжен быстросъемным полиэтиленовым контейнером-накопителем для хвостовиков отработанных заклепок.