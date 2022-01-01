Заклепочник ручной рычажный Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102

Преимущества:

Подвижные рычаги из хромомолибденовой стали.

Композитные двухцветные рукоятки.

Износостойкие цанги из кремнийхромомолибденовой стали.

Jonnesway V2102 4921 снабжен быстросъемным полиэтиленовым контейнером-накопителем для хвостовиков отработанных заклепок.





Заклепочник ручной рычажный 3,2-6,4 мм 1/8"-1/4" Jonnesway V2102 предназначен для скрепления между собой различных материалов с помощью алюминиевых (до 6,4 мм) и стальных (до 4,8 мм) вытяжных заклепок.