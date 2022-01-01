Заклепочник ручной рычажный Jonnesway, 3.2-6.4 мм. (1/8"-1/4"), V2102
Арт. jonnesway_5782
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|330x140x50
- Заклепочник ручной рычажный 3,2-6,4 мм 1/8"-1/4" Jonnesway V2102 предназначен для скрепления между собой различных материалов с помощью алюминиевых (до 6,4 мм) и стальных (до 4,8 мм) вытяжных заклепок.
Преимущества:
- Подвижные рычаги из хромомолибденовой стали.
- Композитные двухцветные рукоятки.
- Износостойкие цанги из кремнийхромомолибденовой стали.
- Jonnesway V2102 4921 снабжен быстросъемным полиэтиленовым контейнером-накопителем для хвостовиков отработанных заклепок.