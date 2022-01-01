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Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
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Заклепочники
    Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
    Арт. jonnesway_5779
    Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
    Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
      Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003
      Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003

      Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5779

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		480х170х135
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажный заклепочник 3.2-6.4 мм Jonnesway V1003 активно используется для соединений, где необходимо использование "слепых" заклепок. Инструмент подходит для работы с заклепками размерами от 3.2 мм до 6.4 мм. Он обладает мягкими прорезиненными ручками с противоскользящими свойствами, что способствует максимальному уровню комфорта и безопасности в работе.

        Преимущества 

        • Долговечность
        • Эффективность
        • Износоустойчивость
        • Легкость применения