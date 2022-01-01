Заклепочник рычажный Jonnesway, 3,2 - 6,4 мм, V1003

Преимущества

Долговечность

Эффективность

Износоустойчивость

Легкость применения

Рычажный заклепочник 3.2-6.4 мм Jonnesway V1003 активно используется для соединений, где необходимо использование "слепых" заклепок. Инструмент подходит для работы с заклепками размерами от 3.2 мм до 6.4 мм. Он обладает мягкими прорезиненными ручками с противоскользящими свойствами, что способствует максимальному уровню комфорта и безопасности в работе.