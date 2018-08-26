Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)

Преимущества

Простота эксплуатации

Эффективность

Длительный срок использования

Фиксатор рукояток

Усиленный заклепочник 2.4-4.8 мм Jonnesway V1001 применяется для надежного соединения различных заготовок. Инструментом можно работать со слепыми заклепками размерами 2.4-4.8 мм. Заклепочник прост и удобен в работе, с его помощью можно легко и быстро справиться с большим объемом работ.