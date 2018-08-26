Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
Арт. 900515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|340x110x40
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- Усиленный заклепочник 2.4-4.8 мм Jonnesway V1001 применяется для надежного соединения различных заготовок. Инструментом можно работать со слепыми заклепками размерами 2.4-4.8 мм. Заклепочник прост и удобен в работе, с его помощью можно легко и быстро справиться с большим объемом работ.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Эффективность
- Длительный срок использования
- Фиксатор рукояток