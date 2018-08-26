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Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
5.0
1
2 120 ₽
Заклепочники
    Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
    Арт. 900515
    5.0
    1
    Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
    Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)

      Заклепочник усиленный Jonnesway V1001 (2.4 - 4.8 мм)

      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 900515
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340x110x40
      Все характеристики
      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Усиленный заклепочник 2.4-4.8 мм Jonnesway V1001 применяется для надежного соединения различных заготовок. Инструментом можно работать со слепыми заклепками размерами 2.4-4.8 мм. Заклепочник прост и удобен в работе, с его помощью можно легко и быстро справиться с большим объемом работ.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Эффективность
        • Длительный срок использования
        • Фиксатор рукояток