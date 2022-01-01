Резьбонарезной инструмент используется для нанесения резьбы на различные заготовки. Клуппы применяются для труб, метчики – для восстановления резьбы, плашки – для нарезания ручным способом. Для получения необходимой нарезки используются развертки.

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