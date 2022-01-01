Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
Арт. Ю00000020447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|21
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
- Набор плашек и метчиков 21шт Berger BG BG21TDS - комплект инструментов для обработки металлических заготовок - нанесения и калибровки внутренней/внешней резьбы. Все компоненты отличаются повышенным рабочим ресурсом, так как полностью изготовлены из высококачественной стали.
Преимущества
- Материал изделий у Berger BG BG21TDS: инструментальная легированная сталь 9XC
- Средняя твердость: 61 HRC
- Повышенная износостойкость, упругость
- Сопротивление изгибу и кручению
- Стойкость к высоким нагрузкам
- Удобный кейс обеспечивает сохранность и мобильность набора
- Маркировка на металлическом кейсе облегчает идентификацию