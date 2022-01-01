Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет

Преимущества

Материал изделий у Berger BG BG21TDS: инструментальная легированная сталь 9XC

Средняя твердость: 61 HRC

Повышенная износостойкость, упругость

Сопротивление изгибу и кручению

Стойкость к высоким нагрузкам

Удобный кейс обеспечивает сохранность и мобильность набора

Маркировка на металлическом кейсе облегчает идентификацию

Набор плашек и метчиков 21шт Berger BG BG21TDS - комплект инструментов для обработки металлических заготовок - нанесения и калибровки внутренней/внешней резьбы. Все компоненты отличаются повышенным рабочим ресурсом, так как полностью изготовлены из высококачественной стали.