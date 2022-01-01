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Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
2 610 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
    Арт. Ю00000020447
    Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
    Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
    Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
      Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
      Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет
      Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет

      Набор плашек и метчиков Berger BG21TDS, 21 предмет

      2 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020447

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		21
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      2 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор плашек и метчиков 21шт Berger BG BG21TDS - комплект инструментов для обработки металлических заготовок - нанесения и калибровки внутренней/внешней резьбы. Все компоненты отличаются повышенным рабочим ресурсом, так как полностью изготовлены из высококачественной стали.

        Преимущества

        • Материал изделий у Berger BG BG21TDS: инструментальная легированная сталь 9XC
        • Средняя твердость: 61 HRC
        • Повышенная износостойкость, упругость
        • Сопротивление изгибу и кручению
        • Стойкость к высоким нагрузкам
        • Удобный кейс обеспечивает сохранность и мобильность набора
        • Маркировка на металлическом кейсе облегчает идентификацию