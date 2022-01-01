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Резьбонарезной инструмент

Плашки

Найдено: 25 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плашки в городе Ярославль по цене от 60 до 1360 рублей. В наличии более 25 наименований. Плашки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
1 020 ₽
Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
160 ₽
Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
360 ₽
Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
240 ₽
Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)
640 ₽
Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)
Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
145 ₽
Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
270 ₽
Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
370 ₽
Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
370 ₽
Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
150 ₽
Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
180 ₽
Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
180 ₽
Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
70 ₽
Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
240 ₽
Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
Плашка 4-28032-1/2
1 360 ₽
Плашка 4-28032-1/2
Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
418 ₽
Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
60 ₽
Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
360 ₽
Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
550 ₽
Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
ПрофОснастка Эксперт Плашка метрич. №4 М5*0,8 Р6М5 HSS (4341) 1шт.
252 ₽
ПрофОснастка Эксперт Плашка метрич. №4 М5*0,8 Р6М5 HSS (4341) 1шт.
Плашка М22*2,5
368 ₽
Плашка М22*2,5
Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
250 ₽
Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024