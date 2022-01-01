В каталоге представлены плашки для нарезки различных видов резьбы, универсальные и оригинальные модели, позволяющие быстро и с высокой точностью выполнить необходимую операцию. В производстве этой продукции используется прочная быстрорежущая сталь, которая увеличивает срок службы плашки, обеспечивает высокое качество нарезки.

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