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Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
5.0
2
180 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
    Арт. Х151475
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)

      Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151475
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М8 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77020 - металлорежущий инструмент для получения внешней резьбы на изделиях. Рабочие кромки имеют твердость 60 HRc, что соответствует нормам ГОСТа. Данная плашка подходит для нарезания резьбы 8 мм с шагом 1.25 мм.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М8х1.25 мм
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М8 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77020 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью