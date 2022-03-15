Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)
Арт. Х151475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М8 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77020 - металлорежущий инструмент для получения внешней резьбы на изделиях. Рабочие кромки имеют твердость 60 HRc, что соответствует нормам ГОСТа. Данная плашка подходит для нарезания резьбы 8 мм с шагом 1.25 мм.
Преимущества
- Для внешней резьбы М8х1.25 мм
- Выдерживает большие нагрузки
- Отверстия для отвода образующейся стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М8 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77020 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью