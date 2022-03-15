Плашка Сибртех 77020 (М8x1,25 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М8х1.25 мм

Выдерживает большие нагрузки

Отверстия для отвода образующейся стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М8 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77020 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М8 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77020 - металлорежущий инструмент для получения внешней резьбы на изделиях. Рабочие кромки имеют твердость 60 HRc, что соответствует нормам ГОСТа. Данная плашка подходит для нарезания резьбы 8 мм с шагом 1.25 мм.