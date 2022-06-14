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Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
5.0
3
180 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
    Арт. Х151474
    5.0
    3
    Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
    Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
    Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
    Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
      Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
      Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
      Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
      Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)

      Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151474
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77019 предназначена для нарезания вручную внешней резьбы на изделиях. Выполнена из инструментальной стали, обладающей прочностью и износостойкостью, благодаря чему она выдерживает любые нагрузки. Диаметр получаемой резьбы равен 8 мм.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М8х1.0 мм
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77019 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью