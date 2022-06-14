Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М8х1.0 мм

Выдерживает большие нагрузки

Отверстия для отвода образующейся стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77019 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77019 предназначена для нарезания вручную внешней резьбы на изделиях. Выполнена из инструментальной стали, обладающей прочностью и износостойкостью, благодаря чему она выдерживает любые нагрузки. Диаметр получаемой резьбы равен 8 мм.