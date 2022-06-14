Плашка Сибртех 77019 (М8x1 мм)
Арт. Х151474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77019 предназначена для нарезания вручную внешней резьбы на изделиях. Выполнена из инструментальной стали, обладающей прочностью и износостойкостью, благодаря чему она выдерживает любые нагрузки. Диаметр получаемой резьбы равен 8 мм.
Преимущества
- Для внешней резьбы М8х1.0 мм
- Выдерживает большие нагрузки
- Отверстия для отвода образующейся стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77019 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью