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Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
5.0
2
370 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
    Арт. Х151479
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
    Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
    Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
    Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
      Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
      Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
      Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
      Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)

      Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151479
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М12 х 1,75 мм СИБРТЕХ 77032 представляет собой круглую гайку, в которой проделаны отверстия с режущими кромками и отверстия для отвода стружки. Инструментальная сталь, используемая при изготовлении плашки, обладает высокой прочностью. Данный инструмент применяется для нанесения внешней резьбы.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М12х1,75 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М12 х 1,75 мм СИБРТЕХ 77032 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью