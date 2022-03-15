Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)
Арт. Х151479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М12 х 1,75 мм СИБРТЕХ 77032 представляет собой круглую гайку, в которой проделаны отверстия с режущими кромками и отверстия для отвода стружки. Инструментальная сталь, используемая при изготовлении плашки, обладает высокой прочностью. Данный инструмент применяется для нанесения внешней резьбы.
Преимущества
- Для внешней резьбы М12х1,75 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М12 х 1,75 мм СИБРТЕХ 77032 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью