Плашка Сибртех 77032 (М12x1,75 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М12х1,75 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М12 х 1,75 мм СИБРТЕХ 77032 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М12 х 1,75 мм СИБРТЕХ 77032 представляет собой круглую гайку, в которой проделаны отверстия с режущими кромками и отверстия для отвода стружки. Инструментальная сталь, используемая при изготовлении плашки, обладает высокой прочностью. Данный инструмент применяется для нанесения внешней резьбы.