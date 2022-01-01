Метчик – это металлический стержень с зазубринами для создания разнообразной резьбы. Используются в бытовых и промышленных условиях. Выбор зависит от типа обрабатываемого материала, необходимого диаметра, способа применения (ручной/машинный).

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