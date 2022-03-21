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Ручной метчик Сибртех 76654 (М20x1,5 мм, 2 шт.)
5.0
1
390 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76654 (М20x1,5 мм, 2 шт.)
    Арт. Х151467
    5.0
    1
    Ручной метчик Сибртех 76654 (М20x1,5 мм, 2 шт.)

      Ручной метчик Сибртех 76654 (М20x1,5 мм, 2 шт.)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х151467
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик СИБРТЕХ 76654 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М20х1,5 мм. Количество в комплекте - 2 шт.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам