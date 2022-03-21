Ручной метчик Сибртех 76654 (М20x1,5 мм, 2 шт.)
Арт. Х151467
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
|
Направление резьбы
|правое
С этим товаром смотрят
- Ручной метчик СИБРТЕХ 76654 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М20х1,5 мм. Количество в комплекте - 2 шт.
Преимущества
- Прочность
- Износостойкость
- Устойчивость к повышенным нагрузкам