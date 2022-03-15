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Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
5.0
2
80 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
    Арт. Х1514109
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76614 (М6x0,5 мм)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик СИБРТЕХ 76614 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М6х0,5 мм. Количество в комплекте - 2 шт.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам