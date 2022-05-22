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Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
5.0
3
210 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
    Арт. Х151455
    5.0
    3
    Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151455
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик СИБРТЕХ 76617 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М6х1 мм. Количество в комплекте - 2 шт.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам