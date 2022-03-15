Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
Арт. Х151458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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- Ручной метчик М10 х 1,5 мм 2 шт. СИБРТЕХ 76628 выполнен из инструментальной стали и обладает повышенной устойчивостью к износу. Применяется для резьбонарезных работ. Размер М10 х 1,5 мм. В комплект входят 2 метчика.
Преимущества
- Комплект из 2 метчиков
- Отличается высокой прочностью и износостойкостью
- Для нарезания сквозной внутренней резьбы диаметром М10
- Устойчивость к нагрузкам