Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)

Преимущества

Комплект из 2 метчиков

Отличается высокой прочностью и износостойкостью

Для нарезания сквозной внутренней резьбы диаметром М10

Устойчивость к нагрузкам

Ручной метчик М10 х 1,5 мм 2 шт. СИБРТЕХ 76628 выполнен из инструментальной стали и обладает повышенной устойчивостью к износу. Применяется для резьбонарезных работ. Размер М10 х 1,5 мм. В комплект входят 2 метчика.