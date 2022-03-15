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Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
5.0
2
320 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
    Арт. Х151458
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76628 (М10x1,5 мм)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151458
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик М10 х 1,5 мм 2 шт. СИБРТЕХ 76628 выполнен из инструментальной стали и обладает повышенной устойчивостью к износу. Применяется для резьбонарезных работ. Размер М10 х 1,5 мм. В комплект входят 2 метчика.

        Преимущества

        • Комплект из 2 метчиков
        • Отличается высокой прочностью и износостойкостью
        • Для нарезания сквозной внутренней резьбы диаметром М10
        • Устойчивость к нагрузкам