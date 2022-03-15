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Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
5.0
2
320 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
    Арт. Х151457
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151457
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект ручных метчиков М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 76627 прекрасно справится с созданием сквозной резьбы болта на 10 миллиметров. В набор входят два метчика, отлитых из крепкого металлического сплава, предназначенного специально для обеспечения долговечности инструментов. Метчики имеют шаг в 1,25 миллиметров. Создают резьбу изнутри. Комплект метчиков СИБРТЕХ 76627 это базовый набор для проведения слесарных работ.

        Преимущества набора метчиков СИБРТЕХ 76627:

        • Прочные;
        • Универсальные;
        • Надежные.

        Комплектация:

        • 2 метчика М10 х 1,25 мм;
        • Упаковка.