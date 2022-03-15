Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)
Арт. Х151457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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Комплект ручных метчиков М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 76627 прекрасно справится с созданием сквозной резьбы болта на 10 миллиметров. В набор входят два метчика, отлитых из крепкого металлического сплава, предназначенного специально для обеспечения долговечности инструментов. Метчики имеют шаг в 1,25 миллиметров. Создают резьбу изнутри. Комплект метчиков СИБРТЕХ 76627 это базовый набор для проведения слесарных работ.
Преимущества набора метчиков СИБРТЕХ 76627:
- Прочные;
- Универсальные;
- Надежные.
Комплектация:
- 2 метчика М10 х 1,25 мм;
- Упаковка.