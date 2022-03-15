Ручной метчик Сибртех 76627 (М10x1,25 мм)

Комплект ручных метчиков М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 76627 прекрасно справится с созданием сквозной резьбы болта на 10 миллиметров. В набор входят два метчика, отлитых из крепкого металлического сплава, предназначенного специально для обеспечения долговечности инструментов. Метчики имеют шаг в 1,25 миллиметров. Создают резьбу изнутри. Комплект метчиков СИБРТЕХ 76627 это базовый набор для проведения слесарных работ.

Преимущества набора метчиков СИБРТЕХ 76627:

Прочные;

Универсальные;

Надежные.

Комплектация: