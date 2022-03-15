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Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
5.0
2
390 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
    Арт. Х151459
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151459
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ручных метчиков М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 76631 состоит из двух резьбонарезных инструментов. Метчики изготовлены из инструментальной стали, что значительно продлевает их срок службы. Такие инструменты применяются для нарезания сквозной внутренней резьбы.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Размер М12 х 1,25 мм
        • Износостойкость