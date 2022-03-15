Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
Арт. Х151459
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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- Комплект ручных метчиков М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 76631 состоит из двух резьбонарезных инструментов. Метчики изготовлены из инструментальной стали, что значительно продлевает их срок службы. Такие инструменты применяются для нарезания сквозной внутренней резьбы.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Размер М12 х 1,25 мм
- Износостойкость