Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Размер М12 х 1,25 мм

Износостойкость

Комплект ручных метчиков М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 76631 состоит из двух резьбонарезных инструментов. Метчики изготовлены из инструментальной стали, что значительно продлевает их срок службы. Такие инструменты применяются для нарезания сквозной внутренней резьбы.