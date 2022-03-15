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Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
5.0
2
390 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
    Арт. Х1514111
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      390 ₽
      5.0
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ручных метчиков М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 76632 состоит из двух компонентов. Такие инструменты применяется для получения внутренней резьбы M12х1,5. Метчики изготовлен из высокопрочной стали, что значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента без поломок.

        Преимущества

        • Размер М12 х 1,5 мм
        • Данные резьбонарезные инструменты изготовлены из инструментальной стали, что гарантирует их прочность и надежность в использовании
        • Длительный срок службы