Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)

Преимущества

Размер М12 х 1,5 мм

Данные резьбонарезные инструменты изготовлены из инструментальной стали, что гарантирует их прочность и надежность в использовании

Длительный срок службы

Комплект ручных метчиков М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 76632 состоит из двух компонентов. Такие инструменты применяется для получения внутренней резьбы M12х1,5. Метчики изготовлен из высокопрочной стали, что значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента без поломок.