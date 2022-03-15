Ручной метчик Сибртех 76632 (М12x1,5 мм)
Арт. Х1514111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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- Комплект ручных метчиков М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 76632 состоит из двух компонентов. Такие инструменты применяется для получения внутренней резьбы M12х1,5. Метчики изготовлен из высокопрочной стали, что значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента без поломок.
Преимущества
- Размер М12 х 1,5 мм
- Данные резьбонарезные инструменты изготовлены из инструментальной стали, что гарантирует их прочность и надежность в использовании
- Длительный срок службы