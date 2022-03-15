Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
Арт. Х151462
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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- Комплект ручных метчиков М14 х 1,5 мм СИБРТЕХ 76636 представляет собой набор, состоящий из двух предметов. Данные метчики применяются для нарезания внутренней сквозной резьбы M14х1,5 мм.
Преимущества
- Размер М14 х 1,5 мм
- Износоустойчивость
- Прочность и долгий срок службы