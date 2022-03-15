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Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
5.0
2
530 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
    Арт. Х151462
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)

      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151462
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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