Ручной метчик Сибртех 76636 (М14x1,5 мм)

Преимущества

Размер М14 х 1,5 мм

Износоустойчивость

Прочность и долгий срок службы

Комплект ручных метчиков М14 х 1,5 мм СИБРТЕХ 76636 представляет собой набор, состоящий из двух предметов. Данные метчики применяются для нарезания внутренней сквозной резьбы M14х1,5 мм.