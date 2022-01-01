Малярный инструмент предназначен для нанесения на поверхности декоративных, отделочных, строительных материалов и растворов. В разделе представлены кисти для нанесения краски или грунтовки, валики для быстрой обработки больших площадей, шпатели для выравнивания стен или потолков при помощи штукатурок и шпатлевок.

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