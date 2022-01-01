Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной инструмент

Малярный инструмент

Найдено: 509 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить малярный инструмент в городе Ярославль по цене от 0 до 9250 рублей. В наличии более 509 наименований. Малярный инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В
3 190 ₽
Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В
Наборе кистей Toolberg Т4Р, инструменты с натуральной щетиной
165 ₽
Наборе кистей Toolberg Т4Р, инструменты с натуральной щетиной
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
240 ₽
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
Синтетическая губка Master Color 30-2102, 150х100х50 мм
320 ₽
Синтетическая губка Master Color 30-2102, 150х100х50 мм
Валик Master Color 30-0720 (инструмент с ручкой)
600 ₽
Валик Master Color 30-0720 (инструмент с ручкой)
Валик МASTER COLOR 30-7121 (инструмент с ручкой)
720 ₽
Валик МASTER COLOR 30-7121 (инструмент с ручкой)
Малярная лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м
170 ₽
Малярная лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
130 ₽
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
Пневматический краскораспылитель Matrix 57314
1 299 ₽
Пневматический краскораспылитель Matrix 57314
Валик Лакра 0306180 (инструмент с ручкой)
170 ₽
Валик Лакра 0306180 (инструмент с ручкой)
Валик Лакра 0306190 (инструмент в сборе, 200 мм)
190 ₽
Валик Лакра 0306190 (инструмент в сборе, 200 мм)
Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
4 387 ₽
Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
Лента Stayer 12111-50, 20 м, 50 мм
73 ₽
Лента Stayer 12111-50, 20 м, 50 мм
Лента Сибртех 88832, 48 мм, 25 м
95 ₽
Лента Сибртех 88832, 48 мм, 25 м