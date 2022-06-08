Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN

Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В
Арт. О00000002405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Частота, Гц
|50
- Краскопульт электрический ЭКП-700В Вихрь – новая модель окрасочного оборудования мощностью 700 Вт. Это удобный распылитель краски, бачок которого можно оставить на полу и держать в руках благодаря имеющемуся удлиненному шлангу. Краскораспылитель Вихрь ЭКП-700В обладает производительностью 1 литр в минуту и способен распределять лакокрасочный материал вязкостью до 80 DIN. В Интернет-магазине “Бигам” купить сетевой краскопульт Вихрь ЭКП-700В можно в один клик.
Преимущества краскопульта Вихрь ЭКП-700В
- Регулируемый
- Производительный
- Удобный
- Портативный