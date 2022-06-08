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Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
5.0
2
3 190 ₽
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В
    Арт. О00000002405
    5.0
    2
    Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
    Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
    Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
    Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
      Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
      Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
      Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN
      Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN

      Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В

      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002405
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскопульт электрический ЭКП-700В Вихрь – новая модель окрасочного оборудования мощностью 700 Вт. Это удобный распылитель краски, бачок которого можно оставить на полу и держать в руках благодаря имеющемуся удлиненному шлангу. Краскораспылитель Вихрь ЭКП-700В обладает производительностью 1 литр в минуту и способен распределять лакокрасочный материал вязкостью до 80 DIN. В Интернет-магазине “Бигам” купить сетевой краскопульт Вихрь ЭКП-700В можно в один клик.

        Преимущества краскопульта Вихрь ЭКП-700В

        • Регулируемый
        • Производительный
        • Удобный
        • Портативный