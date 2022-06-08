Электрический краскопульт Вихрь ЭКП-700В, объем бачка 0.8 л, воздушный тип, 80 DIN

Краскопульт электрический ЭКП-700В Вихрь – новая модель окрасочного оборудования мощностью 700 Вт. Это удобный распылитель краски, бачок которого можно оставить на полу и держать в руках благодаря имеющемуся удлиненному шлангу. Краскораспылитель Вихрь ЭКП-700В обладает производительностью 1 литр в минуту и способен распределять лакокрасочный материал вязкостью до 80 DIN. В Интернет-магазине “Бигам” купить сетевой краскопульт Вихрь ЭКП-700В можно в один клик.

Преимущества краскопульта Вихрь ЭКП-700В