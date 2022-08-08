Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин

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Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO
Арт. О00000026750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2.2
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- Краскораспылитель P.I.T. PSG3021-C PRO предназначен для нанесения на поверхность лакокрасочных материалов. Прорезиненная накладка на рукоятку имеет рельефную структуру для комфортного удержания устройства в руке. Большое горлышко бака позволяет аккуратно залить краску без боязни испачкаться.
Преимущества
- Вместительный бачок для краски - для длительной работы;
- Простота применения P.I.T. PSG3021-C PRO - не требуется специальных знаний;
- Работа от сети 220 В - нет лишних затрат;
- Небольшой вес - рука долго не будет уставать;
- Большое горлышко для краски - для удобства заливания ЛКМ.