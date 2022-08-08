Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин

Преимущества

Вместительный бачок для краски - для длительной работы;

Простота применения P.I.T. PSG3021-C PRO - не требуется специальных знаний;

Работа от сети 220 В - нет лишних затрат;

Небольшой вес - рука долго не будет уставать;

Большое горлышко для краски - для удобства заливания ЛКМ.

Краскораспылитель P.I.T. PSG3021-C PRO предназначен для нанесения на поверхность лакокрасочных материалов. Прорезиненная накладка на рукоятку имеет рельефную структуру для комфортного удержания устройства в руке. Большое горлышко бака позволяет аккуратно залить краску без боязни испачкаться.