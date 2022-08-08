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Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин
5.0
1
4 099 ₽
4 520 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO
Арт. О00000026750
5.0
1
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO, вес 2,2 кг, расход краски 0,8 л/мин

Электрический краскопульт P.I.T. PSG3021-C PRO

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  • -421 ₽
4 099 ₽
4 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026750
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Вес, кг
2.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -421 ₽
4 099 ₽
4 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскораспылитель P.I.T. PSG3021-C PRO предназначен для нанесения на поверхность лакокрасочных материалов. Прорезиненная накладка на рукоятку имеет рельефную структуру для комфортного удержания устройства в руке. Большое горлышко бака позволяет аккуратно залить краску без боязни испачкаться.

    Преимущества

    • Вместительный бачок для краски - для длительной работы;
    • Простота применения P.I.T. PSG3021-C PRO - не требуется специальных знаний;
    • Работа от сети 220 В - нет лишних затрат;
    • Небольшой вес - рука долго не будет уставать;
    • Большое горлышко для краски - для удобства заливания ЛКМ.