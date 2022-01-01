Строительный краскораспылитель Crown CT31015, вес 5,1 кг

Преимущества

Вместительный бачок для краски

Простота применения

Долгий срок службы CROWN CT31015

Отсутствие разводов и потеков

Экономия материала

Электрический краскопульт CROWN CT31015 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает долгую деятельность без перерыва на дозаправку.