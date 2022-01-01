Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный краскораспылитель Crown CT31015, вес 5,1 кг
10 590 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Краскораспылитель Crown CT31015
Арт. О00000012478
Строительный краскораспылитель Crown CT31015, вес 5,1 кг
  • Персональная скидка

Краскораспылитель Crown CT31015

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000012478

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Вес, кг
5.1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический краскопульт CROWN CT31015 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает долгую деятельность без перерыва на дозаправку.

    Преимущества

    • Вместительный бачок для краски
    • Простота применения
    • Долгий срок службы CROWN CT31015
    • Отсутствие разводов и потеков
    • Экономия материала