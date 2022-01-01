Строительный краскораспылитель Crown CT31015, вес 5,1 кг

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Краскораспылитель Crown CT31015
Арт. О00000012478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|5.1
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- Электрический краскопульт CROWN CT31015 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает долгую деятельность без перерыва на дозаправку.
Преимущества
- Вместительный бачок для краски
- Простота применения
- Долгий срок службы CROWN CT31015
- Отсутствие разводов и потеков
- Экономия материала