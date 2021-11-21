Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
5.0
1
2 010 ₽
Удлинители на рамке
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
    Арт. X109001
    5.0
    1
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м

      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м

      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109001
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		420х150х115
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 30м Союз 481S-5203 легко хранить и транспортировать в смотанном состоянии без риска спутывания. Изделие станет надежным помощником для удаленного подключения одного электроприбора на расстоянии до 30 метров от стационарной розетки.

        Преимущества

        • Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С
        • Надежность