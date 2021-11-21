Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м

Преимущества

Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С

Надежность

Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 30м Союз 481S-5203 легко хранить и транспортировать в смотанном состоянии без риска спутывания. Изделие станет надежным помощником для удаленного подключения одного электроприбора на расстоянии до 30 метров от стационарной розетки.