Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
Арт. X109001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|420х150х115
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Степень защиты
|IP 20
- Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 30м Союз 481S-5203 легко хранить и транспортировать в смотанном состоянии без риска спутывания. Изделие станет надежным помощником для удаленного подключения одного электроприбора на расстоянии до 30 метров от стационарной розетки.
Преимущества
- Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С
- Надежность