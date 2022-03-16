Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
Арт. X1090538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|489х243х73
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Степень защиты
|IP 20
- Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 10м Союз 481S-5201 представляет собой удлиняющее устройство с одним розеточным гнездом, которое позволяет подключить один электроприбор мощностью до 2,2 кВт на удаленном расстоянии от стационарной розетки.
Преимущества
- После использования удлинителя шнур легко сматывается на рамку для удобного хранения без спутывания
- Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С