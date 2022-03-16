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Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
5.0
2
860 ₽
Удлинители на рамке
    Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
    Арт. X1090538
    5.0
    2
    Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
    Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201

      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201

      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1090538
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		489х243х73
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 10м Союз 481S-5201 представляет собой удлиняющее устройство с одним розеточным гнездом, которое позволяет подключить один электроприбор мощностью до 2,2 кВт на удаленном расстоянии от стационарной розетки.

        Преимущества

        • После использования удлинителя шнур легко сматывается на рамку для удобного хранения без спутывания
        • Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С