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Удлинители

Розеточные колодки

Найдено: 7 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить розеточные колодки в городе Ярославль по цене от 150 до 380 рублей. В наличии более 7 наименований. Розеточные колодки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
180 ₽
Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
155 ₽
Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
380 ₽
Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
380 ₽
Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
255 ₽
Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
Колодка &quot;Эксперт&quot; 4 гнезда 16А с/з ЭКФ
269 ₽
Колодка &quot;Эксперт&quot; 4 гнезда 16А с/з ЭКФ
Колодка EKF &quot;Эксперт&quot; 4 гнезда 10А б/з ЭКФ
210 ₽
Колодка EKF &quot;Эксперт&quot; 4 гнезда 10А б/з ЭКФ
Колодка &quot;Эксперт&quot; 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
179 ₽
Колодка &quot;Эксперт&quot; 2 гнезда 16А с/з ЭКФ