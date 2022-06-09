Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666

Преимущества

Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации и обеспечивает надежный электрический контактна протяжении всего срока службы

Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающим горение

Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку

Корпуса колодок изготовлены из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям

Удобный монтаж провода – винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой

Удлинитель UNIVersal Е-204 без заземления, позволяет подключить приборы мощностью до 2200 Вт, а размещены под углом 45° относительно корпуса, что позволяет задействовать максимальное количество даже при подключении угловых вилок и габаритных адаптеров.