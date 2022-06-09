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Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
4.7
3
180 ₽
Розеточные колодки
    Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
    Арт. X27903192
    4.7
    3
    Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
    Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
    Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
      Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
      Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
      Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666

      Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X27903192
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель UNIVersal Е-204 без заземления, позволяет подключить приборы мощностью до 2200 Вт, а размещены под углом 45° относительно корпуса, что позволяет задействовать максимальное количество даже при подключении угловых вилок и габаритных адаптеров.

        Преимущества

        • Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации и обеспечивает надежный электрический контактна протяжении всего срока службы
        • Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающим горение
        • Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку
        • Корпуса колодок изготовлены из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям
        • Удобный монтаж провода – винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой