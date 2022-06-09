Колодка удлинителя UNIVersal E204 84666
Арт. X27903192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Удлинитель UNIVersal Е-204 без заземления, позволяет подключить приборы мощностью до 2200 Вт, а размещены под углом 45° относительно корпуса, что позволяет задействовать максимальное количество даже при подключении угловых вилок и габаритных адаптеров.
Преимущества
- Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации и обеспечивает надежный электрический контактна протяжении всего срока службы
- Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающим горение
- Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку
- Корпуса колодок изготовлены из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям
- Удобный монтаж провода – винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой