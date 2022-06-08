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Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
5.0
2
255 ₽
Розеточные колодки
    Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
    Арт. X279031
    5.0
    2
    Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
    Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
    Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
      Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
      Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
      Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667

      Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X279031
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колодка UNIVersal 4 гнезда, с/з, AБС-пластик E304 - простое и долговечное в использовании электротехническое изделие, которое при соединении с проводом и вилкой может образовывать удлинитель. Также изделие можно зафиксировать на стене и использовать как обычный розеточный блок.

        Преимущества

        • Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации
        • Надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы
        • Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающим горение
        • Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку
        • Корпус изготовлен из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям
        • Удобный монтаж провода - винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой
        • Условия эксплуатации: от +1 до +35 °С
        • Срок службы UNIVersal 4 гнезда, с/з, AБС-пластик E304: не менее 5 лет