Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667

Преимущества

Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации

Надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы

Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающим горение

Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку

Корпус изготовлен из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям

Удобный монтаж провода - винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой

Условия эксплуатации: от +1 до +35 °С

Срок службы UNIVersal 4 гнезда, с/з, AБС-пластик E304: не менее 5 лет

Колодка UNIVersal 4 гнезда, с/з, AБС-пластик E304 - простое и долговечное в использовании электротехническое изделие, которое при соединении с проводом и вилкой может образовывать удлинитель. Также изделие можно зафиксировать на стене и использовать как обычный розеточный блок.