Колодка удлинителя UNIVersal E304 84667
Арт. X279031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Колодка UNIVersal 4 гнезда, с/з, AБС-пластик E304 - простое и долговечное в использовании электротехническое изделие, которое при соединении с проводом и вилкой может образовывать удлинитель. Также изделие можно зафиксировать на стене и использовать как обычный розеточный блок.
Преимущества
- Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации
- Надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы
- Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающим горение
- Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку
- Корпус изготовлен из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям
- Удобный монтаж провода - винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой
- Условия эксплуатации: от +1 до +35 °С
- Срок службы UNIVersal 4 гнезда, с/з, AБС-пластик E304: не менее 5 лет