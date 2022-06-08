Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
Арт. X279038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Колодка с заземлением, 2 гнезда, AБС-пластик UNIVersal E302 представляет собой корпус с розетками, оснащенными заземляющими контактами, для подключения одновременно двух электрических приборов к сети переменного тока 220 В. Колодка представляет собой составляющую удлинителя без шнура с вилкой. Изделие широко используется в бытовых условиях внутри помещений.
Преимущества
- Габариты: 118х60х42 мм
- Диаметр гнезда: 39 мм
- Компактный корпус из АБС-пластика, не подверженного воздействию коррозии
- Классический белый цвет корпуса идеально впишется в любой дизайн интерьера
- Позволяет одновременно подключать к сети 2 источника потребления электроэнергии
- Изделие произведено согласно стандартам ГОСТ и всем нормативным документам, что обеспечивает прочность, надежность и долговечность
- Колодка характеризуется минимальными затратами на эксплуатацию, а также легкостью и простотой монтажа к остальной части устройства
- Заземляющие контакты обеспечивают высокую электробезопасность во время монтажа и эксплуатации колодки 2 гнезда, AБС-пластик UNIVersal E302