Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059

Преимущества

Габариты: 118х60х42 мм

Диаметр гнезда: 39 мм

Компактный корпус из АБС-пластика, не подверженного воздействию коррозии

Классический белый цвет корпуса идеально впишется в любой дизайн интерьера

Позволяет одновременно подключать к сети 2 источника потребления электроэнергии

Изделие произведено согласно стандартам ГОСТ и всем нормативным документам, что обеспечивает прочность, надежность и долговечность

Колодка характеризуется минимальными затратами на эксплуатацию, а также легкостью и простотой монтажа к остальной части устройства

Заземляющие контакты обеспечивают высокую электробезопасность во время монтажа и эксплуатации колодки 2 гнезда, AБС-пластик UNIVersal E302

Колодка с заземлением, 2 гнезда, AБС-пластик UNIVersal E302 представляет собой корпус с розетками, оснащенными заземляющими контактами, для подключения одновременно двух электрических приборов к сети переменного тока 220 В. Колодка представляет собой составляющую удлинителя без шнура с вилкой. Изделие широко используется в бытовых условиях внутри помещений.