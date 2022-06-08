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Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
5.0
2
155 ₽
Розеточные колодки
    Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
    Арт. X279038
    5.0
    2
    Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
    Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
    Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
      Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
      Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059
      Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059

      Колодка удлинителя UNIVersal E302 221059

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X279038
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колодка с заземлением, 2 гнезда, AБС-пластик UNIVersal E302 представляет собой корпус с розетками, оснащенными заземляющими контактами, для подключения одновременно двух электрических приборов к сети переменного тока 220 В. Колодка представляет собой составляющую удлинителя без шнура с вилкой. Изделие широко используется в бытовых условиях внутри помещений.

        Преимущества

        • Габариты: 118х60х42 мм
        • Диаметр гнезда: 39 мм
        • Компактный корпус из АБС-пластика, не подверженного воздействию коррозии
        • Классический белый цвет корпуса идеально впишется в любой дизайн интерьера
        • Позволяет одновременно подключать к сети 2 источника потребления электроэнергии
        • Изделие произведено согласно стандартам ГОСТ и всем нормативным документам, что обеспечивает прочность, надежность и долговечность
        • Колодка характеризуется минимальными затратами на эксплуатацию, а также легкостью и простотой монтажа к остальной части устройства
        • Заземляющие контакты обеспечивают высокую электробезопасность во время монтажа и эксплуатации колодки 2 гнезда, AБС-пластик UNIVersal E302