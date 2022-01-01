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Генератор – оборудование для производства электроэнергии за счет бензинового или дизельного топлива. Бензиновые модели имеют максимальную мощность до 14 кВт, дизельные – до 30 кВт, сварочные – от 2 до 5 кВт. В ряде моделей на панели размещается вольтметр, который позволяет отслеживать величину напряжения. Запуск двигателя осуществляется вручную за счет ручного стартера или при помощи электрического устройства.

Генератор – оборудование для производства электроэнергии за счет бензинового или дизельного топлива. Бензиновые модели имеют максимальную мощность до 14 кВт, дизельные – до 30 кВт, сварочные – от 2 до 5 кВт. В ряде моделей на панели размещается вольтметр, который позволяет отслеживать величину напряжения. Запуск двигателя осуществляется вручную за счет ручного стартера или при помощи электрического устройства.