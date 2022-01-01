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Электрика и свет

Генераторы

469 товаров
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Генератор – оборудование для производства электроэнергии за счет бензинового или дизельного топлива. Бензиновые модели имеют максимальную мощность до 14 кВт, дизельные – до 30 кВт, сварочные – от 2 до 5 кВт. В ряде моделей на панели размещается вольтметр, который позволяет отслеживать величину напряжения. Запуск двигателя осуществляется вручную за счет ручного стартера или при помощи электрического устройства.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить генераторы в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 469 наименований. Генераторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
41 499 ₽
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Champion GG6500, ручной стартер, счётчик мото часов
48 000 ₽
Бензиновый генератор Champion GG6500, ручной стартер, счётчик мото часов
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500, ручной стартер
21 790 ₽
Бензиновый генератор Patriot MaxPower SRGE 3500, ручной стартер
Бензиновый генератор Patriot GP 8210AE 474101705, автозапуск
68 190 ₽
Бензиновый генератор Patriot GP 8210AE 474101705, автозапуск
Тихий бензиновый генератор Patriot 2000i, ручной стартер, переносной
40 790 ₽
Тихий бензиновый генератор Patriot 2000i, ручной стартер, переносной
Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2, ручной стартер
13 790 ₽
Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2, ручной стартер
Автономный источник питания Patriot GP 6510 474101565
49 890 ₽
Автономный источник питания Patriot GP 6510 474101565
Бензиновый генератор Patriot GP 3510, ручной стартер
26 599 ₽
Бензиновый генератор Patriot GP 3510, ручной стартер
Бензиновый генератор Huter DY8000L
42 590 ₽
Бензиновый генератор Huter DY8000L
Бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
29 990 ₽
Бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
Инверторный бензиновый генератор Зубр ЗИГ-3500
68 350 ₽
Инверторный бензиновый генератор Зубр ЗИГ-3500
Генератор бензиновый Kolner kgeg 3000 M, мощность 3 кВт
16 990 ₽
Генератор бензиновый Kolner kgeg 3000 M, мощность 3 кВт
Бензиновый генератор Caiman Expert 4010X
72 000 ₽
Бензиновый генератор Caiman Expert 4010X
Бензиновый генератор Fubag BS 8500 XD ES 641021, электростартер, трехфазный
95 070 ₽
Бензиновый генератор Fubag BS 8500 XD ES 641021, электростартер, трехфазный
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
34 990 ₽
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
91 070 ₽
Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500, ручной стартер
18 490 ₽
Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500, ручной стартер
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
31 999 ₽
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
49 990 ₽
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Бензиновая генератор Fubag BS 3500 Duplex 431249, ручной стартер
33 550 ₽
Бензиновая генератор Fubag BS 3500 Duplex 431249, ручной стартер
Электрогенератор бензиновый Daewoo GDA 3500 3.2/2.8 кВт
29 990 ₽
Электрогенератор бензиновый Daewoo GDA 3500 3.2/2.8 кВт
Электрогенератор бензиновый Daewoo GDA 8500E 7.5/7.0 кВт, АВР
82 990 ₽
Электрогенератор бензиновый Daewoo GDA 8500E 7.5/7.0 кВт, АВР
Генератор бензиновый DDE G350P с пусковым усилителем мощности
33 990 ₽
Генератор бензиновый DDE G350P с пусковым усилителем мощности
Генератор бензиновый Carver PPG- 3900А (LT-170F, 2,9/3,2кВт, 220В, бак 15л)
24 770 ₽
Генератор бензиновый Carver PPG- 3900А (LT-170F, 2,9/3,2кВт, 220В, бак 15л)
Бензиновый генератор Huter DY4000LX, электростартер
26 811 ₽
Бензиновый генератор Huter DY4000LX, электростартер
Большой бензиновый генератор Fubag BS 6600, ручной стартер
58 320 ₽
Большой бензиновый генератор Fubag BS 6600, ручной стартер
Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
50 990 ₽
Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
Бензогенератор трехфазный Champion GG7501E-3
55 490 ₽
Бензогенератор трехфазный Champion GG7501E-3
Генератор бензиновый Patriot GP 9510ALE 474101805, автоматический
83 980 ₽
Генератор бензиновый Patriot GP 9510ALE 474101805, автоматический
Бензогенератор Сибртех БС-3500 94544
20 990 ₽
Бензогенератор Сибртех БС-3500 94544
Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
63 000 ₽
Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х