Контейнерные электростанции и генераторы
Найдено 22 товара
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- 22 319 ₽23 490 ₽Вес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 171 ₽
- Персональная скидка
- 37 400 ₽Вес бензогенератора: 18.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6Тип двигателя: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 15.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.72 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 20 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.95 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 31.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 126 кгНапряжение: 220 ВМощность: 6 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 15 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.3 кВтОбъем бака для топлива: 3Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 9.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 26 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.6 кВтОбъем бака для топлива: 4.6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.05 кВтОбъем бака для топлива: 2.3Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 53 кгНапряжение: 220 ВМощность: 4.2 кВтОбъем бака для топлива: 6.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 21 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.1 кВтОбъем бака для топлива: 4.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 34 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 35 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 7.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииНапряжение: 220 ВМощность: 2.6 кВтОбъем бака для топлива: 7.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 60 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 13Тип двигателя: 4-х тактный
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