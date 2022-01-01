Трехфазные генераторы
Найдено 32 товара
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- 56 890 ₽Вес бензогенератора: 74.8 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 95 070 ₽Вес бензогенератора: 110 кгНапряжение: 220, 380 ВОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 84.2 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8.1 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 81 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 92 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 9 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 190 кгНапряжение: 380 ВМощность: 12.8 кВтОбъем бака для топлива: 45Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.5 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 6.75 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89.5 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 106 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 77 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 131 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 13.5 кВтОбъем бака для топлива: 26Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 110.6 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 6.8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 197 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 11 кВтОбъем бака для топлива: 27.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 91.3 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 101 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 4.6 кВтОбъем бака для топлива: 21Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 94 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 75 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 94 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 4 кВтОбъем бака для топлива: 21Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 88.5 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7.3 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
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