Бензиновые генераторы 5.5 кВт
Найдено 48 товаров
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- 35 361 ₽Вес бензогенератора: 74.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- 53 490 ₽Вес бензогенератора: 82 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
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- 43 890 ₽Вес бензогенератора: 71 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 44 899 ₽49 990 ₽Вес бензогенератора: 80 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- -5 091 ₽
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 69 кгНапряжение: 230 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 72 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 77 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 74 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 85 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 81.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 74 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 67.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 86 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 72 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 78.5 кгНапряжение: 230 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 81 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 77 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 72.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 88 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 27Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 86 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 80 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 75 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы 5.5 квт в городе Ярославль по цене от 17850 до 128800 рублей. В наличии более 48 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.