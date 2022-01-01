Бензиновые генераторы 2.2 кВт
Найдено 16 товаров
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- 19 190 ₽Вес бензогенератора: 36 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 25 100 ₽27 990 ₽Вес бензогенератора: 22 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- -2 890 ₽
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 14Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 34 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 21 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 35 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 39.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 36.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 42 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15
- Нет в наличииВес бензогенератора: 38 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 38 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 34 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 43.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы 2.2 квт в городе Ярославль по цене от 5738 до 70120 рублей. В наличии более 16 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.