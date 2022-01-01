Походные генераторы
Найдено 72 товара
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- 24 790 ₽Вес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 19 990 ₽Вес бензогенератора: 39 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.7 кВтОбъем бака для топлива: 12Тип двигателя: 4-х тактный
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- 19 190 ₽Вес бензогенератора: 36 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 30 360 ₽Вес бензогенератора: 46.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 14 490 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 22 319 ₽23 490 ₽Вес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 171 ₽
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- 37 400 ₽Вес бензогенератора: 18.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 31 190 ₽Вес бензогенератора: 42.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 56 890 ₽Вес бензогенератора: 74.8 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 23 990 ₽Вес бензогенератора: 41 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 19 490 ₽Вес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 95 070 ₽Вес бензогенератора: 110 кгНапряжение: 220, 380 ВОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 25 100 ₽26 990 ₽Вес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 18Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 890 ₽
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 15.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.72 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 34 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 42.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 20 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.95 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
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