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Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
95 070 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Арт. О00000030573
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
  • Персональная скидка
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021

Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021

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95 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000030573

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Стартер
электрический
Вид топлива
бензин
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
95 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уникальная модель бензинового генератора с фиксированной максимальной мощностью 8,5 кВт для одно- и трехфазного режима работы теперь еще и с функцией DUPLEX! Новая функция позволяет выдавать удвоенную пусковую мощность как в однофазном, так и в трехфазном режимах для уверенного запуска высоконагруженных индуктивных потребителей.

    Преимущества

    • Профессиональный OHV-двигатель Fubag
    • Усиленные медные обмотки альтернатора 
    • Система AVR, адаптированная под высокие токи в режиме DUPLEX при индуктивной нагрузке
    • Переключение режимов работы 400В (трехфазный)/ 230 В (однофазный)
    • Электростартер с бортовым аккумулятором
    • Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла
    • Многофункциональный цифровой дисплей
    • 1 розетка 230В/16А, 1 силовая розетка 230В/32 А, 1 розетка 400В/16А + клеммы для подключения мощных однофазных и трехфазных потребителей