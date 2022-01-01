Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021

Преимущества

Профессиональный OHV-двигатель Fubag

Усиленные медные обмотки альтернатора

Система AVR, адаптированная под высокие токи в режиме DUPLEX при индуктивной нагрузке

Переключение режимов работы 400В (трехфазный)/ 230 В (однофазный)

Электростартер с бортовым аккумулятором

Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла

Многофункциональный цифровой дисплей

1 розетка 230В/16А, 1 силовая розетка 230В/32 А, 1 розетка 400В/16А + клеммы для подключения мощных однофазных и трехфазных потребителей

Уникальная модель бензинового генератора с фиксированной максимальной мощностью 8,5 кВт для одно- и трехфазного режима работы теперь еще и с функцией DUPLEX! Новая функция позволяет выдавать удвоенную пусковую мощность как в однофазном, так и в трехфазном режимах для уверенного запуска высоконагруженных индуктивных потребителей.