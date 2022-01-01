- Персональная скидка
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Арт. О00000030573
- Персональная скидка
Электростанция бензиновая с электростартером Fubag BS 8500 XD ES Duplex 641021
Арт. О00000030573
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|электрический
|
Вид топлива
|бензин
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Уникальная модель бензинового генератора с фиксированной максимальной мощностью 8,5 кВт для одно- и трехфазного режима работы теперь еще и с функцией DUPLEX! Новая функция позволяет выдавать удвоенную пусковую мощность как в однофазном, так и в трехфазном режимах для уверенного запуска высоконагруженных индуктивных потребителей.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель Fubag
- Усиленные медные обмотки альтернатора
- Система AVR, адаптированная под высокие токи в режиме DUPLEX при индуктивной нагрузке
- Переключение режимов работы 400В (трехфазный)/ 230 В (однофазный)
- Электростартер с бортовым аккумулятором
- Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла
- Многофункциональный цифровой дисплей
- 1 розетка 230В/16А, 1 силовая розетка 230В/32 А, 1 розетка 400В/16А + клеммы для подключения мощных однофазных и трехфазных потребителей