Здесь представлены агрегаты, используемые в качестве портативных источников питания на строительных площадках, и для сварки стальных деталей. В “Бигам” можно подобрать модели от производителей HUTER, PATRIOT, DENZEL, Bigmaster, оснащенные асинхронным двигателем, автоматикой стартера, с одной или тремя фазами.

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