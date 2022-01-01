Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE

Преимущества

Розетки Champion GW200AE надежно защищены пластиковыми колпачками от попадания влаги и пыли

Прочная металлическая рама

ПВ - 50%

Быстрый запуск

Контроль уровня масла в картере

Долгий срок службы

Бензиновый сварочный генератор, 5/5.5 Квт, 200А, 100кг Champion GW200AE служит для питания бытовых приборов качественным электричеством, а также позволяет осуществлять сварку металлических конструкций методом ММА. Транспортировочный комплект позволяет легко и удобно перемещать установку по рабочей площадке. Двигатель генератора запускается с помощью ручного запуска или электростартера.