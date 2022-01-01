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Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
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Сварочные генераторы
    Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
    Арт. champion_729
    Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
    Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
    Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
      Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
      Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
      Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE

      Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_729

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Уровень шума, дБ
      		72
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый сварочный генератор, 5/5.5 Квт, 200А, 100кг Champion GW200AE служит для питания бытовых приборов качественным электричеством, а также позволяет осуществлять сварку металлических конструкций методом ММА. Транспортировочный комплект позволяет легко и удобно перемещать установку по рабочей площадке. Двигатель генератора запускается с помощью ручного запуска или электростартера.

        Преимущества

        • Розетки Champion GW200AE надежно защищены пластиковыми колпачками от попадания влаги и пыли
        • Прочная металлическая рама
        • ПВ - 50%
        • Быстрый запуск
        • Контроль уровня масла в картере
        • Долгий срок службы