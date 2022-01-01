Генератор бензиновый сварочный Champion GW200AE
Арт. champion_729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Уровень шума, дБ
|72
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Бензиновый сварочный генератор, 5/5.5 Квт, 200А, 100кг Champion GW200AE служит для питания бытовых приборов качественным электричеством, а также позволяет осуществлять сварку металлических конструкций методом ММА. Транспортировочный комплект позволяет легко и удобно перемещать установку по рабочей площадке. Двигатель генератора запускается с помощью ручного запуска или электростартера.
Преимущества
- Розетки Champion GW200AE надежно защищены пластиковыми колпачками от попадания влаги и пыли
- Прочная металлическая рама
- ПВ - 50%
- Быстрый запуск
- Контроль уровня масла в картере
- Долгий срок службы