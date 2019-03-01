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Как подключить бензогенератор
01.03.2019

Как подключить бензогенератор

Использование генератора электроэнергии в доме может производиться 2 путями: через подключение электроприборов непосредственно в розетку агрегата через удлинитель и через интеграцию генератора в общую электросеть помещения. Если первый способ годится для нечастого и кратковременного пользования (например, на даче или на природе), то второй способ используется при длительных перебоях с электричеством или при его полном отсутствии на объекте. В этой статье речь пойдет о генераторах как об основном или резервном источнике электропитания в загородном доме или в любом другом здании (в магазине, цехе, на производственных объектах) и об их правильном подключении.

Перед тем, как подключать электростанцию к домовой сети, нужно решить несколько задач:

  1. Понять, насколько необходимо резервное питание. Оценить, насколько критично будет отключение электричества или требуется постоянное питание (например, если в доме запущен сервер или просто дорогая техника)
  2. Определить место для агрегата с учетом безопасной эксплуатации и близкого расстояния к точке подсоединения.
  3. Просчитать необходимую мощность для всех электроприборов в доме, которые могут использоваться. Также необходимо учесть возможные потери на линии и оставить небольшой запас мощности (20–30%).
  4. Определиться с выбором использования автоматики или ручного управления.

Использование автоматических систем управления и защиты выйдет дороже за счет себестоимости и необходимости дополнительных мер защиты проводки от сильных скачков напряжения при переключении с общей сети на генератор и наоборот. Более щадящей мерой будет использование ручного управления, когда вы самостоятельно производите переключение.

При подключении генератора производится работа с 3 сетями:

  1. общая сеть, через которую дом получает электричество;
  2. внутренняя сеть дома;
  3. проводка генератора.

Почему нельзя подключать генератор через розетку

Подключение через разъем – достаточно простая процедура, однако не стоит отдавать ей предпочтение при подсоединении генератора к общедомовой электросети, так как это влечет множество проблем:

  • Возможность перегрузки в точке подсоединения – так как вся нагрузка полностью ложится только на одну розетку, это чревато быстрым перегревом, оплавкой и даже ее возгоранием.
  • Отсутствие в электролинии отдельного автомата, который отвечал бы за безопасность и аварийное отключение при возникновении опасных ситуаций.
  • Невнимательность человека – при включении агрегата иногда забывают отключить автомат ввода. Это влечет за собой перегрузку и активацию блока защиты
  • Возможность поломки генератора при пуске электротока по линии и его попадании на контакты работающего агрегата. В этом случае может потребоваться серьезный ремонт или полная замена электростанции.

Способы подключения генератора к сети

Существует 3 способа правильного подключения электростанции к домовой сети.

Перекидной (реверсивный) рубильник (ручное управление)

Это прибор, который будет отвечать за безопасное подключение. Преимущества такого типа управления:

  • Простота конструкции – рубильник оснащен 3 режимами – 1-0-2. 1 - питание от общей сети, 0 - замыкание всех контактов, 2 - питание от генератора.
  • Простота подсоединения – к верхней части рубильника с левой стороны подключается общая сеть, с правой – генератор. Снизу провода-перемычки формируют ввод в общедомовую линию. Для безопасности системы рекомендуется добавить автоматы к каждой линии. Они обеспечивают отключение системы при перегрузках и других критичных ситуациях.
  • Доступная цена – рубильники такого типа стоят в пределах 500 р.

Запуск генератора с перекидным рубильником:

  1. отключение автомата ввода,
  2. рубильник устанавливается в положение 2,
  3. отключение автомата нагрузки,
  4. запуск генератора (прогрев агрегата перед полноценной работой выполняется в течение 4 минут),
  5. на рубильник подается ток,
  6. включение автомата нагрузки.

Заземление генератора в этом случае обязательно. Для этих целей в землю вколачивают металлический прут длиной от 2 м и соединяют его через медный провод к соответствующей клемме на генераторе.

Данный вариант также применяется для подключения к трехфазной сети однофазного генератора. На схеме ниже показано, как правильно произвести подсоединение агрегата к электролинии.


Полуавтоматический блок АВР (автоматики ввода резерва) на контакторах

  • В данном случае используется самый простой вариант блока АВР с приоритетом на магистральную сеть.
  • Для общей системы вам потребуется:
  • Автоматы АВР на полупроводниках (2 шт.), которые соединяются между собой;
  • Кабель сечением не меньше 4 мм2. Длина кабеля определяется удаленностью конструкции от генератора;
  • Автоматы, отключающие линии;
  • Металлический ящик – размеры зависят от габаритов устанавливаемого электрооборудования и места монтажа.

ATS

Схема подключения:

  1. В ящике собираются все элементы системы: устанавливаются автоматы, к ним подключаются блоки АВР, после выполняется проверка правильности подключения.
  2. Подсоединение элементов цепи наглядно показано на схеме:


3. Заземление генератора.

Запуск системы:

  1. При отсутствии электропитания в общей сети запускается генератор и автоматически произойдет переключение линии благодаря замыканию контактора.
  2. При появлении тока в общей сети переключение с генератора на централизованное электроснабжение произойдет автоматически. При этом вам следует лишь заглушить генератор ради экономии топлива.

Для удобства управления и защиты системы можно дополнительно установить реле, которое будет выключать агрегат при активации общей сети, и включать его с задержкой в 4 минуты, чтобы генератор успел прогреться.

Блок автоматического управления

Такой тип подключения считается самым лучшим на сегодняшний день. Подробная схема подключения показана на картинке ниже.

 

Для этого типа подключения необходимо подобрать генератор с автозапуском для построения полностью автоматизированной системы. А чтобы избежать проблем с частым доливом топлива, можно дополнительно приобрести бензобак большого объема.

Принцип работы системы:

  1. При прекращении подачи тока в общей сети блок быстро реагирует на изменения и запускает сигнал АВР, который, в свою очередь, активизирует генератор. После запуска агрегату дается 4 минуты для прогрева, после этого электричество поступает в общедомовую сеть.
  2. После возобновления подачи тока от общей магистрали генератор автоматически выключается.

Основные правила использования генератора в доме

Соблюдение этих правил позволит избежать опасных ситуаций и выхода из строя оборудования.

  1. Перед тем как подключить бензиновый генератор к сети, обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где он будет установлен. Особенно это касается моделей с воздушным охлаждением.
  2. Помещение должно быть отапливаемым и защищенным от сырости и влаги.
  3. Не размещайте агрегат вблизи отопительных приборов и других источников тепла, в том числе прямых солнечных лучей.
  4. Перед дозаправкой генератор следует выключить.
  5. Если вы разлили топливо вблизи электростанции, тщательно вытрите его.
  6. После соединения контактов не должно оставаться никаких оголенных проводов.
  7. При установке обязательно заземляйте агрегат.
  8. Во время работы генератора соблюдайте технику безопасности: не подходите к агрегату в одежде со свободно висящими краями, с распущенными волосами, так как вентилятор может затянуть их внутрь.
  9. Перед каждым включением генератора необходимо обязательно проверять исправность всех механизмов и узлов системы, а при обнаружении неисправности своевременно ремонтировать или заменять отработавшие элементы. 
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