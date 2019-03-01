Использование генератора электроэнергии в доме может производиться 2 путями: через подключение электроприборов непосредственно в розетку агрегата через удлинитель и через интеграцию генератора в общую электросеть помещения. Если первый способ годится для нечастого и кратковременного пользования (например, на даче или на природе), то второй способ используется при длительных перебоях с электричеством или при его полном отсутствии на объекте. В этой статье речь пойдет о генераторах как об основном или резервном источнике электропитания в загородном доме или в любом другом здании (в магазине, цехе, на производственных объектах) и об их правильном подключении.
Перед тем, как подключать электростанцию к домовой сети, нужно решить несколько задач:
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Понять, насколько необходимо резервное питание. Оценить, насколько критично будет отключение электричества или требуется постоянное питание (например, если в доме запущен сервер или просто дорогая техника)
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Определить место для агрегата с учетом безопасной эксплуатации и близкого расстояния к точке подсоединения.
- Просчитать необходимую мощность для всех электроприборов в доме, которые могут использоваться. Также необходимо учесть возможные потери на линии и оставить небольшой запас мощности (20–30%).
- Определиться с выбором использования автоматики или ручного управления.
Использование автоматических систем управления и защиты выйдет дороже за счет себестоимости и необходимости дополнительных мер защиты проводки от сильных скачков напряжения при переключении с общей сети на генератор и наоборот. Более щадящей мерой будет использование ручного управления, когда вы самостоятельно производите переключение.
При подключении генератора производится работа с 3 сетями:
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общая сеть, через которую дом получает электричество;
- внутренняя сеть дома;
- проводка генератора.
Почему нельзя подключать генератор через розетку
Подключение через разъем – достаточно простая процедура, однако не стоит отдавать ей предпочтение при подсоединении генератора к общедомовой электросети, так как это влечет множество проблем:
- Возможность перегрузки в точке подсоединения – так как вся нагрузка полностью ложится только на одну розетку, это чревато быстрым перегревом, оплавкой и даже ее возгоранием.
- Отсутствие в электролинии отдельного автомата, который отвечал бы за безопасность и аварийное отключение при возникновении опасных ситуаций.
- Невнимательность человека – при включении агрегата иногда забывают отключить автомат ввода. Это влечет за собой перегрузку и активацию блока защиты
- Возможность поломки генератора при пуске электротока по линии и его попадании на контакты работающего агрегата. В этом случае может потребоваться серьезный ремонт или полная замена электростанции.
Способы подключения генератора к сети
Существует 3 способа правильного подключения электростанции к домовой сети.
Перекидной (реверсивный) рубильник (ручное управление)
Это прибор, который будет отвечать за безопасное подключение. Преимущества такого типа управления:
- Простота конструкции – рубильник оснащен 3 режимами – 1-0-2. 1 - питание от общей сети, 0 - замыкание всех контактов, 2 - питание от генератора.
- Простота подсоединения – к верхней части рубильника с левой стороны подключается общая сеть, с правой – генератор. Снизу провода-перемычки формируют ввод в общедомовую линию. Для безопасности системы рекомендуется добавить автоматы к каждой линии. Они обеспечивают отключение системы при перегрузках и других критичных ситуациях.
- Доступная цена – рубильники такого типа стоят в пределах 500 р.
Запуск генератора с перекидным рубильником:
- отключение автомата ввода,
- рубильник устанавливается в положение 2,
- отключение автомата нагрузки,
- запуск генератора (прогрев агрегата перед полноценной работой выполняется в течение 4 минут),
- на рубильник подается ток,
- включение автомата нагрузки.
Заземление генератора в этом случае обязательно. Для этих целей в землю вколачивают металлический прут длиной от 2 м и соединяют его через медный провод к соответствующей клемме на генераторе.
Данный вариант также применяется для подключения к трехфазной сети однофазного генератора. На схеме ниже показано, как правильно произвести подсоединение агрегата к электролинии.
Полуавтоматический блок АВР (автоматики ввода резерва) на контакторах
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В данном случае используется самый простой вариант блока АВР с приоритетом на магистральную сеть.
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Для общей системы вам потребуется:
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Автоматы АВР на полупроводниках (2 шт.), которые соединяются между собой;
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Кабель сечением не меньше 4 мм2. Длина кабеля определяется удаленностью конструкции от генератора;
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Автоматы, отключающие линии;
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Металлический ящик – размеры зависят от габаритов устанавливаемого электрооборудования и места монтажа.
Схема подключения:
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В ящике собираются все элементы системы: устанавливаются автоматы, к ним подключаются блоки АВР, после выполняется проверка правильности подключения.
- Подсоединение элементов цепи наглядно показано на схеме:
3. Заземление генератора.
Запуск системы:
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При отсутствии электропитания в общей сети запускается генератор и автоматически произойдет переключение линии благодаря замыканию контактора.
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При появлении тока в общей сети переключение с генератора на централизованное электроснабжение произойдет автоматически. При этом вам следует лишь заглушить генератор ради экономии топлива.
Для удобства управления и защиты системы можно дополнительно установить реле, которое будет выключать агрегат при активации общей сети, и включать его с задержкой в 4 минуты, чтобы генератор успел прогреться.
Блок автоматического управления
Такой тип подключения считается самым лучшим на сегодняшний день. Подробная схема подключения показана на картинке ниже.
Для этого типа подключения необходимо подобрать генератор с автозапуском для построения полностью автоматизированной системы. А чтобы избежать проблем с частым доливом топлива, можно дополнительно приобрести бензобак большого объема.
Принцип работы системы:
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При прекращении подачи тока в общей сети блок быстро реагирует на изменения и запускает сигнал АВР, который, в свою очередь, активизирует генератор. После запуска агрегату дается 4 минуты для прогрева, после этого электричество поступает в общедомовую сеть.
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После возобновления подачи тока от общей магистрали генератор автоматически выключается.
Основные правила использования генератора в доме
Соблюдение этих правил позволит избежать опасных ситуаций и выхода из строя оборудования.
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Перед тем как подключить бензиновый генератор к сети, обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где он будет установлен. Особенно это касается моделей с воздушным охлаждением.
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Помещение должно быть отапливаемым и защищенным от сырости и влаги.
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Не размещайте агрегат вблизи отопительных приборов и других источников тепла, в том числе прямых солнечных лучей.
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Перед дозаправкой генератор следует выключить.
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Если вы разлили топливо вблизи электростанции, тщательно вытрите его.
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После соединения контактов не должно оставаться никаких оголенных проводов.
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При установке обязательно заземляйте агрегат.
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Во время работы генератора соблюдайте технику безопасности: не подходите к агрегату в одежде со свободно висящими краями, с распущенными волосами, так как вентилятор может затянуть их внутрь.
- Перед каждым включением генератора необходимо обязательно проверять исправность всех механизмов и узлов системы, а при обнаружении неисправности своевременно ремонтировать или заменять отработавшие элементы.