Фрезерование – это технически сложный столярный процесс. Чтобы выполнять его достаточно качественно, нужно не только оттачивать мастерство владения фрезером, но и обзавестись надежным инструментом. Если опыт придет со временем, то с отбором техники вам поможет наш рейтинг фрезеров. Мы подготовили список, в который вошли лучшие модели для бытовой, полупрофессиональной и профессиональной работы. В топ 2021—2022 года вошли 20 устройств от российских и зарубежных производителей.





Какой вид фрезера выбрать?

Фрезеры, вошедшие в наш топ, относятся к трем разновидностям, каждая из которых обладает своей спецификой. Мы рассмотрим, в чем состоит сфера эксплуатации каждого типа.

Универсальный фрезер, который также известен как вертикальный или погружной, является наиболее популярной разновидностью. Используется для создания слепых и сквозных отверстий, выборки выемок и пазов, подрезания кромок. Лучшие модели оснащены возможностью регулировать рабочий ход прямо в процессе фрезерования, что упрощает решение ряда задач.



Кромочный фрезер (также встречается название окантовочный) хорош в таких работах, как снятие фасок, вырезание пазов. Удобен своими компактными габаритами и формой, за счет которой инструмент получится применять в паре с шаблоном. Кромочный фрезер является многофункциональным инструментом: если не учитывать уменьшенный размер, им можно заменить стандартный вертикальник.

Ламельный фрезер (альтернативное название – шпоночный) – это устройство, которое используется преимущественно в профессиональной сфере. Инструмент хорош в серийном производстве мебели, межкомнатных дверей. Он работает со специальными элементами – ламелями, которые упрощают соединение частей деревянных конструкций. Шпоночный фрезер имеет узкую сферу эксплуатации и стоит достаточно дорого по сравнению с другими разновидностями.

Как выбрать ручной фрезер?

Чтобы помочь сделать максимально взвешенный выбор фрезера, мы рассмотрим все важные технические характеристики, влияющие на работу электроинструмента. Кроме того, мы дополним список несколькими критериями, которые сделают фрезерование более комфортным и эффективным.

Мощность фрезера. В вопросе, какой фрезер лучший, ресурс электродвигателя является ключевым показателем. От него зависит продолжительность непрерывного фрезерования, устойчивость техники к интенсивным нагрузкам, максимальный размер обрабатываемой детали. Мощные модели рекомендуются, если вы планируете работать на протяжении полной смены. Среди устройств из нашего топа показатель варьируется от 530 до 2300 Ватт. Число оборотов. Характеризует то, какой объем древесины счищается фрезой за единицу времени. Чем выше частота вращения, тем быстрее происходит обработка поверхности. В то же время, начинающим столярам рекомендуется начать с малых и средних скоростей: на них контролировать деревообработку значительно проще. В рейтинг лучших фрезеров попали модели с максимальным числом оборотов в минуту от 11000 до 33000. Плавный старт. Инструменты без данной функции в начале работы делают короткий, но ощутимый рывок. Это связано с высоким пусковым током. Фрезер с плавным пуском набирает обороты постепенно. В первую очередь, это минимизирует вероятность, что вы повредите заготовку. К тому же, плавный запуск снижает нагрузку на электродвигатель, что увеличивает срок эксплуатации техники. Сохранение постоянных оборотов под нагрузкой. В режиме высокоинтенсивной работы фрезеру свойственно снижать скорость вращения шпинделя, потому что аппарату не хватает мощности для достижения заданного уровня. Это сказывается на скорости и качестве обработки. Поддержка стабильной скорости снижает максимальный порог до такого уровня, который электрофрезер способен выдерживать даже под высокими нагрузками. Такой функционал делает результат обработки более предсказуемым и сохраняет ресурс мотора. Максимальный размер цанги. Цанга – это элемент конструкции электрофрезера, в котором фиксируется режущее основание. Чем крупнее цанга, тем более широкие фрезы удастся установить на оборудование. В бытовой деятельности наиболее распространен фрезер с цангой 8 мм, в профессиональной встречаются модели на 12 мм. Кромочные модели зачастую обладают цангой размером 6 или 8 мм. Рабочий ход фрезы. Указывает, отверстия какой глубины способен создавать электрофрезер. Чем выше показатель рабочего хода, тем более крупные заготовки получится обрабатывать. От него зависит широта эксплуатации выбранной модели. Рабочий ход бытовых вертикальных электрофрезеров достигает 55 мм, профессиональных – 80 мм. Если этого недостаточно, возможно, вам больше подойдет фрезерный станок по дереву. Патрубок пылеотсоса. Фрезер с пылеудалением оснащен дополнительным соединением, через которое в процессе деревообработки выходят опилки и частички стружки. Патрубок можно подключить к мешку, который во время длительной работы придется периодически опустошать, или строительному пылесосу. Это обеспечит чистоту плотницкой мастерской и позволит сохранить обзор рабочей области. Наличие подсветки. Фрезер с подсветкой оснащен фонариком, который поможет лучше просматривать место пропила. Это будет особенно полезно, если ваш верстак плохо освещен. Защита от перегрузки. В результате длительной непрерывной работы двигатель фрезера перегревается. Из-за этого устройство может выйти из строя, если вовремя не сделать перерыв в деревообработке. Электронная защита автоматически отключит вращение шпинделя, если нагрузка на технику окажется слишком высокой. Это поможет сохранить ресурс мотора. Блокировка включения. Данная опция защитит от незапланированной активации фрезера. К тому же, она позволит не отключать прибор от сети, если необходимо осуществить смену режущей оснастки (а в особо сложных операциях делать это придется достаточно часто). Регулировка оборотов. Функция, которой обладают модели среднего и высокого ценового сегмента. Она позволяет задать интенсивность работы фрезера: большое число оборотов обеспечит производительность, сниженная скорость хороша для сохранения контроля. Вес. Параметр, который зависит от мощности, конструкции, разновидности фрезера. Вертикальные модели самые тяжелые, кромочные – легкие. Использование последних вызывает значительно меньший дискомфорт, ввиду чего они являются хорошим выбором для длительных работ. В то же время, их мощности и размера цанги окажется недостаточно для ряда задач. Удобство удержания. Обратите внимание, как выполнены ручки моделей из нашего топ ручных фрезеров: какой они формы и размера, имеют ли резиновые накладки, и если да, то какие. На первый взгляд, это может показаться незначительной деталью, но удобство удержания в руках заметно отражается на общих впечатлениях от применения. Параллельный упор – это приспособление, которое представляет собой своеобразные «рельсы» для электрофрезера. Ручной фрезер по дереву, рейтинг которых вы сейчас просматриваете, крепится к упору винтами. Аксессуар хорош тем, что позволяет выполнить деревообработку с высокой точностью, ведя инструмент строго по обозначенной области. Комплект поставки. Если вы планируете приобрести первый электрофрезер, хорошим решением станет выбор модели, в наборе с которой идет ряд аксессуаров. К таковым можно отнести фрезы, цанги, переходные втулки, пластиковый кейс для хранения, мешок для сбора пыли.

Какой фирмы лучше купить фрезер?

Бренд способен многое сказать о фрезере еще до того, как вы возьмете инструмент в руки: он может дать представление о ценовой категории, сфере эксплуатации, стране производства. Мы подготовили краткую характеристику каждой компании, лучшие модели которой представлены в топе.

Kolner. Компания выпускает лучшие фрезеры по дереву для дома, имеющие демократичную цену и достойные технические характеристики. Помимо них, фирма производит другой электроинструмент бытового класса: дрели, перфораторы, триммеры, рубанки и т.д. Вихрь. Российский производитель хорош широкой товарной линейкой: в каталоге бренда есть продукция для бытовых и профессиональных (в том числе строительных и сварочных) работ. Погружные и окантовочные электрофрезеры выделяются невысоким ценником, но пока что представлено не так много моделей. Makita. Фирма выпускает фрезеры цена качество, популярные во всем мире. В продаже вы встретите и вертикальные, и кромочные, и ламельные модели. Цена японского инструмента заметно выше, чем отечественного, но это полностью оправдано качеством продукции. Elitech. Компания производит вертикальные фрезеры под бытовые нужды. Достоинства: средние технические показатели и доступная цена. Помимо техники для фрезерования, под торговой маркой выходят газонокосилки, дрели, генераторы, гайковерты, ПЗУ и другие разновидности инструментов. Patriot. Популярный в России бренд выпускает широкий ассортимент техники для садовых, строительных, ремонтно-монтажных и столярных нужд. Фрезерное оборудование компании подойдет для домашних и полупрофессиональных задач. Фиолент. Симферопольское предприятие, выпускающее недорогой и качественный электроинструмент для бытовой эксплуатации. Фрезеры компании имеют необычную форму, за счет чего определенно найдут своего покупателя. Интерскол. Отечественная компания, которая производит лучшие бюджетные фрезеры по дереву. Фрезеровочное оборудование Интерскол станет хорошим выбором для домашней мастерской, гаража или дачи. Bosch. Немецкая компания с мировым именем предоставляет погружные и кромочные фрезерные аппараты как в домашней (зеленой), так и профессиональной (синей) линейках. Техника рассчитана на годы использования, но и ценник у нее несколько выше, чем у аналогов. DeWALT. Американские фрезеры активно используются в профессиональных работах. Это дорогие и надежные инструменты, оснащенные всем необходимым функционалом и изготовленные в Италии. Потратившись на такой электрофрезер, вы получите мощную и качественную рабочую лошадку, которая неоднократно окупится в будущем.

Лучший недорогой фрезер по дереву

Наш рейтинг фрезеров для домашней мастерской составлен преимущественно из российских брендов, хотя нашлось место и исключениям. Ценовая категория бюджетных аппаратов составила от 4 до 10 тысяч рублей. В топ вошли вертикальные и окантовочные модели.

Kolner KER 1200V

Ручной фрезер по дереву, открывающий рейтинг недорогих моделей, станет верным помощником в домашней мастерской. Устройство справится с созданием пазов в мягких и твердых породах древесины.

Преимущества:

Недорогой фрезер отличается низким уровнем вибрации.

Качественная для своей ценовой категории сборка, без люфтов.

Электронная регулировка скорости.

Недостатки:

В отзывах часто жалуются на вылеты держателя высоты.

Фиксатор вала выполнен из пластика.

ВИХРЬ ФМ-1300

Электроинструмент для фрезерования будет полезен в фигурной деревообработке кромок, а также вырезании профилей. Техника удобна в удержании за счет резиновых накладок на рукоятки.

Преимущества:

Лучший недорогой фрезер использует ограничитель глубины, который пригодится для создания пазов с фиксированными параметрами.

Блокировка включения обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Низкий показатель нагрева, который обеспечивается отверстиями для вентиляции.

Недостатки:

Присутствуют вибрации во время работы.

Есть небольшое заклинивание фрезы при опускании.

Makita 3709

Электрофрезер станет удачным выбором для работы с древесиной, гипсокартоном, композитным материалом. За счет компактных габаритов и возможности установить фрезы небольшого диаметра модель приглянется любителям художественной гравировки.

Преимущества:

Лучший фрезер по дереву кромочного типа обладает цангой размером 6 миллиметров.

Прибор хорош электродвигателем, мощность которого достигает 530 мм. Это оптимальный показатель для бытового окантовочного фрезера.

Вес устройства – всего 1.5 кг, что упростит длительную эксплуатацию.

Недостатки:

Если вы не знаете, какой купить фрезер по дереву для дома под разные рабочие условия, данная модель может не подойти: в ней нет регулировки скорости.

ELITECH Ф 1355Э

Следующая в топе модель ориентирована на работу с фрезами диаметром 6 и 8 мм (соответствующие цанги идут в комплекте). В качестве сильных сторон можно выделить патрубок пылеотвода и регулировку скорости.

Преимущества:

Прибор хорош возможностью подключить строительный пылесос, за счет которого у вас получится сохранить мастерскую в чистоте.

Как и многие фрезеры по дереву ручные, попавшие в рейтинг, прибор оснащен регулировкой числа оборотов. Это позволяет использовать модель в разных рабочих условиях.

Возможность установки фрез на 6 и 8 мм.

Недостатки:

Светодиод часто забивается стружкой.

Покупатели указывают, что кабель электропитания короткий и выполнен из некачественной резины.

PATRIOT ER 180

Недорогой фрезер обладает хорошим показателем мощности, что обеспечивается двигателем на 1.6 кВт. За счет этого модель подойдет для работ по цветным металлам.

Преимущества:

Фрезер по металлу имеет рабочий ход 55 мм.

Электроприбор хорош ступенчатым ограничителем, который позволяет с высокой точностью выставить необходимую глубину.

Если вы не знаете, какой лучше купить фрезер для домашнего использования, присмотритесь к этой модели: ее легко обслуживать за счет удобного доступа к угольным щеткам.

Недостатки:

Вес электроинструмента составляет 6.8 кг: это много по сравнению с прочими моделями бытового сегмента.

Люфт револьверного упора.

Фиолент МФ3-1100Э

Отечественный инструмент для фрезерования выделяется в рейтинге за счет необычного форм-фактора: он выполнен таким образом, что работать можно одной рукой.

Преимущества:

Шкала глубины высечена на металле: она не сотрется спустя продолжительное время использования.

Форма электроинструмента позволяет фрезеровать одной рукой. Для интенсивных работ также предусмотрена дополнительная рукоятка.

Небольшая масса оборудования – всего 2.6 кг.

Недостатки:

Мощности устройства достаточно для работы только с мягкой древесиной и гипсокартоном.

Покупатели отмечают присутствие небольшого люфта.

Интерскол ФМ-40/1000Э

Закрывает топ ручных фрезеров по дереву модель, которая станет достойным дополнением вашей личной коллекции столярных инструментов.

Преимущества:

Плавный пуск продлит срок службы прибора.

Подсветка облегчит эксплуатацию в условиях слабого освещения.

Устройство поставляется с параллельным упором.

Недостатки:

В отличие от большинства моделей из рейтинга, данное устройство обладает небольшим (по меркам фрезеров вертикального типа) рабочим ходом – всего 44 мм.

Рейтинг фрезеров по дереву в сегменте цена / качество

В рейтинг электроинструментов для фрезерования вошли модели, разработчики которых выжали максимум из их стоимости. Эти устройства собраны на совесть и при аккуратном использовании способны долго служить своим владельцам.

ELITECH Ф 1800Э

Лучший фрезер, попавший в рейтинг полупрофессиональных моделей по дереву, заслуживает внимание за счет двигателя мощностью 1800 Вт. Он сделает эффективной работу с плотными породами.

Преимущества:

Фрезеровальный аппарат поставляется с цангами на 8 и 12 мм.

Есть патрубок пылеудаления, который поможет подключить пылесос или мешок для строительного мусора.

Регулировка скорости позволит использовать электрофрезер в разных рабочих ситуациях.

Недостатки:

Небольшая для полупрофессионального класса глубина обработки – 55 мм.



Makita RT0700C

Лучший фрезер для дома цена качество подойдет как для бытовых, так и профессиональных работ. Модель оснащена мощным движком и справится с интенсивными работами.

Преимущества:

Кромочный аппарат для фрезерования позволяет устанавливать фрезы на 6 и 8 мм.

Электродвигатель на 710 Ватт.

Функция плавного запуска незаменима для сохранения ресурса двигателя.

Устройство поддерживает стабильную скорость даже под высокими нагрузками.

Недостатки:

Небольшой вес аппарата, составляющий 1.8 кг.

Кабель на 2.5 метра, длины которого окажется недостаточно в большинстве случаев.

ВИХРЬ ФМ-1900

Электрофрезер от российского бренда выделяется высокой мощностью. Кроме нее, устройство оснащено плавным запуском, возможностью выставить скорость, адаптером пылеудаления.

Преимущества:

Агрегат обладает электрическим мотором на 1900 Вт.

Удобные ручки с нескользящими обрезиненными накладками.

Регулировка максимального числа оборотов, расширяющая сферу эксплуатации прибора.

Блокировка шпинделя, которая окажется полезной во время смены рабочей оснастки.

Недостатки:

Редкий обзор фрезера обходится без упоминания люфта, который имеется у направляющих.

Жесткие пружины.

BOSCH POF 1200 AE

Лучший фрезер для дома от всемирно известного немецкого бренда попал в рейтинг за счет мощности и качества, благодаря которым модель комфортно себя чувствует и в полупрофессиональной деятельности.

Преимущества:

Электрофрезер хорош за счет оптимального показателя рабочего хода – 55 мм.

Прибор для вертикального фрезерования позволяет точно настроить глубину погружения за счет шкалы с пометками.

Недостатки:

Скромный максимальный размер цанги – 8 мм.

Прибор не поддерживает постоянную скорость под нагрузкой.

Нет патрубка для подключения строительного пылесоса.

Отсутствие плавного запуска.

BOSCH GKF 550 Professional

Кромочный фрезер ручной по дереву, разбавляющий рейтинг вертикальных моделей, заслуживает внимание, если вы не знаете, какой выбрать инструмент для декорирования изделий из древесины.

Преимущества:

Одна из лучших в рейтинге моделей для кромочного фрезерования обладает мотором мощностью 550 Вт.

Легкая замена щеток облегчит обслуживание электроприбора.

Достоинством модели является небольшая масса – 1.4 кг.

Недостатки:

Нельзя выставлять скорость вращения шпинделя.

Отсутствие функции плавного пуска.

Высокая скорость перегрева.

BOSCH POF 1400 ACE

Достойный немецкий фрезер в соотношении цена качество, закрывающий рейтинг ручных моделей по дереву, станет отличным выбором, если вам нужен инструмент для хобби. Образец подойдет и как дополнительная рабочая лошадка в мастерскую.

Преимущества:

Техника для фрезерования имеет рабочий ход 55 мм.

Хорошие резиновые накладки на рукоятках препятствуют скольжению.

Модель поддерживает стабильную скорость под нагрузкой.

Недостатки:

Не получится установить фрезы крупнее 8 мм.

Чувствительная кнопка пуска.

Мощности недостаточно для работы с плотными породами древесины.

Топ профессиональных фрезеров

Номинанты из последнего топа призваны отвечать потребностям профессионалов. Это мощные электроинструменты, способные выдерживать длительные рабочие смены, сверлить в режиме повышенной интенсивности, справляться с плотными материалами. Лучше всего для этого подходят американские и японские электрофрезеры, и именно поэтому мы отдали им предпочтение в данной категории.

Если модели из этого рейтинга покажутся недостаточно мощными, возможно, стоит обратить внимание на технику другого класса: к примеру, фрезерные станки по металлу проявят себя даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Модель Мощность (Вт) Число оборотов (об/мин) Мах размер цанги (мм) Рабочий ход фрезы (мм) Регулировка оборотов Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) DeWALT DW 625 E 2000 8000-20000 12.7 80 Да 5.1 31 987 Makita 3612C 1850 9000-23000 12 60 Да 6 31 335 Makita RP 2300 FC 2300 9000-22000 12 70 Да 6.1 32 925 Makita RP1801F 1650 22000 12 70 Нет 6 26 580 Makita RT0700CX2 710 10000-30000 8 35 Да 1.8 19 655 Makita RP2301FCX 2100 9000-22000 12 70 Да 6.1 29 665 Makita PJ7000 710 11000 — 20 Нет 2.5 23 210

DeWALT DW 625 E

Открывает топ фрезеров профессионального уровня американский прибор, рассчитанный на самые сложные работы.

Преимущества:

Модель хороша мощным и надежным электродвигателем на 2000 Ватт.

Плотники-профессионалы оценят в устройстве рабочий ход фрезы (80 мм), позволяющий выполнять самые глубокие отверстия.

Цанга на 12.7 миллиметров.

Страна производства электроинструмента – Италия.

Недостатки:

Отсутствие фонарика, который был бы полезен в условиях слабой освещенности.

Высокая стоимость сменных запчастей.

Малый размер штанг параллельного упора.

Makita 3612C

Аппарат для фрезерования будет полезен в условиях, при которых на протяжении длительного времени приходится создавать фаски, кромки, фигурные пазы. Надежность и качество обработки гарантируются платформой, выполненной из алюминия.

Преимущества:

Одна из лучших моделей для фрезерования в рейтинге позволяет подключать строительный пылесос, обеспечивающий чистоту на рабочем месте.

Агрегат отличается удобным расположением кнопки запуска: вы сможете найти ее на левой рукоятке.

Работа с фрезами до 12 мм.

Качество сборки: в отзывах крайне мало жалоб на люфты и поломки.

Недостатки:

Неудобное подключение строительного пылесоса.

Makita RP 2300 FC

Модель, продолжающая рейтинг, хороша широкой сферой эксплуатации: техника работает с цангами до 12 мм и позволяет настраивать скорость, а за эффективную работу с железом и плотным деревом отвечает движок на 2.3 кВт.

Преимущества:

Лучший фрезер произведен в Японии, что гарантирует высочайшее качество комплектующих и сборки.

Мотор на 2300 Вт позволит использовать технику с твердыми материалами.

Длинный электрокабель на 4 метра.

Недостатки:

Устройство весит 6.1 кг, что способно затруднить длительные рабочие сессии.

Комплектный боковой упор обладает невысокой точностью.

Makita RP1801F

Судя по рекомендациям потребителей, электрофрезер выделяется мощностью, скоростью обработки и удобством эксплуатации.

Преимущества:

Электроприбор хорош двигателем на 1650 Ватт, позволяющим оператору работать с твердой древесиной.

Модель попала в рейтинг ручных фрезеров за счет электронного тормоза, мгновенно останавливающего вращение шпинделя после отпускания клавиши пуска.

Высокая надежность, которую обеспечивает то, что модель произведена в Японии.

Недостатки:

Прибор лишен функции поддержания скорости под высокими нагрузками.

Эксперты заявляют, что ввиду своего веса устройство плохо показывает себя во время долгих работ.

Makita RT0700CX2

Кромочный фрезер по алюминию подойдет, если вам нужен компактный электроинструмент для снятия фасок с пластиковых, деревянных и алюминиевых заготовок.

Преимущества:

Прибор характерен хорошей мощностью – 710 Вт.

Качество сборки гарантирует длительный срок службы оборудования.

Поставляется с цангами на 6 и 8 миллиметров.

Есть сумка для удобной переноски инструмента.

Возможность выставлять обороты для расширения сферы эксплуатации.

Недостатки:

Минусом стала 8-миллиметровая цанга, на которую периодически жалуются владельцы аппарата.

Makita RP2301FCX

Профессиональным столярам, привыкшим к продолжительным и интенсивным рабочим сессиям, понравится движок на 2100 Вт. Рабочий ход, составляющий 70 мм, позволит создавать глубокие пазы в заготовках.

Преимущества:

Фрезер хорош возможностью настраивать скорость вращения.

Есть подсветка рабочей области.

Высокая точность регулировки глубины – 0.1 мм.

Рабочий ресурс, который обеспечивается высокомощным двигателем (2.1 кВт).

Недостатки:

Большой вес товара – 6.1 кг.

В модели не предусмотрен встроенный патрубок пылеудаления.

Makita PJ7000

Закрывает рейтинг лучших моделей ламельный электрофрезер. Он станет незаменимым устройством в серийном производстве мебели и других сложных конструкций из древесины.

Преимущества:

Электрофрезер хорош небольшим весом – 2.5 кг.

Поставляется с мешком, в который скапливается строительный мусор. Также можно подключить пылесос.

Мощность движка – 710 Вт.

Недостатки: