Если раньше снегоуборочная техника считалась роскошью среди хозяев частных домов, привыкших орудовать простыми лопатами, сейчас оборудование для уборки снега приобрело массовость, стало доступным большему числу людей. Помимо профессиональных агрегатов со сложным управлением и шестизначным ценником, в рейтинг снегоуборщиков часто стали попадать бюджетные модели для дач и коттеджей. Чтобы помочь разобраться с широким ассортиментом зимней техники, мы составили топ, в который попали как маломощные, так и промышленные агрегаты для чистки снега. Отдельные категории мы отвели под бензиновые, электрические и аккумуляторные снегоуборщики.

Виды снегоуборщиков по типу двигателя

Моторы снегоуборщиков различаются по типу питания. Помимо затрачиваемого ресурса, он влияет на время непрерывного использования, доступный функционал, вес, качество работы с плотным снегом. Вкратце рассмотрим, чем характерна каждая категория снегоотбрасывателя.

Бензиновые

Бензиновый агрегат для уборки снега распространен в частном и коммерческом секторе. Причиной этого можно назвать соотношение цены и качества. Да, приборы на бензине стоят дороже остальных, но только они осуществляют выброс снега на крупных участках. Кроме того, аппараты оснащаются прочными металлическими шнеками, способными измельчать плотную снежную массу.

Бензиновый агрегат работает за счет двигателя внутреннего сгорания, в который заправляются топливо и моторное масло. Бензин доступен практически везде, однако при большом объеме территории вам придется регулярно отвлекаться на дозаправку аппарата. В целом бензиновые снегоотбрасыватели значительно более сложны в обслуживании, чем аккумуляторные и электрические. Но они незаменимы в вопросе, снегоочиститель какой лучше для твердого обледеневшего снега.

Электрические

Снегоуборщики с электрическими двигателями являются оптимальным выбором для владельцев небольших участков: они компактные и легкие, простые в обслуживании и подключении. Вам не придется отвлекаться от чистки снега, чтобы заправить электрический агрегат. Кроме того, приборы экологичны: по сравнению с бензиновыми аналогами, они не генерируют вредные выхлопы. Все модели, вошедшие в топ снегоуборщиков для частного дома, одноступенчатые. Они не подходят для переработки твердых снежных масс и лишены самоходного механизма.

Аккумуляторные

Такой снегоуборщик для загородного дома станет лучшим выбором, если на вашем участке есть множество труднодоступных мест. Он объединяет в себе компактность и отсутствие необходимости в проводном подключении. В то же время, аккумуляторные приборы слабо представлены на рынке: моделей мало и цены на них достаточно высокие. Стоит учитывать и то, что по части производительности беспроводные снегоотбрасыватели не сравнятся с бензиновыми и даже электрическими аналогами: они будут полезны только для расчистки свежевыпавшего снега.

На что обратить внимание при выборе?

Прежде чем перейти к обзору рейтинга техники для выброса снега, мы разберем список наиболее важных параметров, которые рекомендуется держать в уме при выборе. В перечень попали ключевые характеристики и дополнительные аспекты, делающие работу комфортней.

Мощность двигателя снегоуборщика. Основной параметр, который влияет на многие аспекты работы снегоотбрасывателя: возможность перемалывать плотный залежавшийся снег, вес прибора, объемы потребления топлива или электроэнергии, дальность выброса, вес и размеры. Способ запуска снегоуборщика. В нашем рейтинге встречаются агрегаты с бензиновым двигателем, которые запускаются от ручного и электрического стартера. Первый неудобен и требует от владельца сноровки, второй нуждается в источнике сети, но не подведет даже на холоде. Тип передвижения. По этому критерию снегоуборщики делятся на несамоходные и самоходные. Первые приводятся в движение за счет усилий пользователя, который толкает прибор вперед. Вторые едут вперед за счет мощности двигателя: работник только направляет агрегат и регулирует его скорость. В нашем рейтинге нашлось место моделям обеих категорий. Количество скоростей. Характеристика, актуальная для самоходных снегоуборщиков. Чем больше скоростных режимов, тем более точно пользователь сможет подстроить интенсивность уборки под плотность снега. Хорошим выбором станут также модели, в которых есть несколько скоростей не только переднего, но и заднего хода. Максимальная дальность выброса снега. Указывает, на какое расстояние желоб осуществляет выброс снега. Обратите внимание, что многие машины позволяют настраивать расстояние выброса снега. Шнек снегоуборщика. Шнек – это спиралевидная часть машины, которая измельчает и перемалывает снежную массу, после чего отправляет ее на выброс. Имеет значение то, из чего он выполнен: металлические шнеки справляются с плотными завалами; пластиковые недорогие и не повредят наружную плитку, если таковая у вас есть. Форма режущей спирали. Если вы задаетесь вопросом, какой снегоотбрасыватель лучше справится с твердым обледеневшим снегом, присмотритесь к моделям, шнек в которых имеет зазубрины. Такие устройства считаются наиболее эффективными. Емкость для топлива. Одна из болей владельцев бензиновых снегоотбрасывателей – это необходимость в дозаправке: вам приходится отрываться от уборки снега, чтобы залить топливо в бензобак. Хорошим решением станет выбор модели, вместительность бака в которой соответствует вашему объему работ. В рейтинг попали агрегаты с разной мощностью – объем емкости для бензина в них также различается. Материал корпуса. Электрические и аккумуляторные модели часто оснащаются пластиковыми корпусами, потому как они выполняют сразу две функции: удешевляют производство и облегчают конструкцию. Если вам интересен рейтинг снегоуборщиков по надежности, присмотритесь к металлическим образцам – такие с легкостью выдержат небольшие механические повреждения. Тип привода. Колесные снегоуборщики характерны маневренностью и простотой управления. Они подходят для равнинного ландшафта с минимальным числом неровностей. Наиболее распространенный тип. Гусеничные снегоуборщики встречаются среди профессиональных моделей. Они дорогие, неповоротливые, требуют привыкания к управлению, сложны в обслуживании. Шнековая система. В рейтинге представлены одноступенчатые и двухступенчатые модели. Первые отличаются небольшими размерами и малой производительностью. Справляются со снежным слоем толщиной 150 мм. Ко вторым можно отнести большинство устройств бензинового типа. Возможен выброс снега слоем до 500 мм. Провод электрического снегоуборщика. Параметр, заслуживающий внимание при выборе электрических моделей. Чтобы пользоваться техникой для уборки снега было максимально комфортно, лучшим решением станет выбрать мягкий и эластичный кабель, не дубеющий при низких температурах. Поворот шнека. Возможность изменять направление выброса снега повысит безопасность использования снегоуборщика: вы избежите попадания отбрасываемой массы в окна или проходящих мимо людей. Ширина ковша снегоуборщика. Указывает на то, какую площадь агрегат будет обрабатывать за один проход по участку. Лучшая снегоуборочная техника для дома, вошедшая в рейтинг, обладает шириной ковша 71 см. Габариты снегоуборщика. Параметр влияет на сложность управления снегоуборочной машиной и ее транспортировки. Чем крупнее машина для уборки снега, тем она мощнее. Большие модели выбирают для широких участков, когда покупка компактных станет хорошим решением под малую территорию с труднодоступными зонами. Масса снегоуборщика. Как и габариты, сказывается на трудности перевозки и во многом зависит от параметров двигателя. Также на вес влияет материал корпуса, шнека и других компонентов. Бензиновые снегоуборщики считаются самыми тяжелыми, однако многие из них оснащены самоходным механизмом – за счет этого оператор затрачивает значительно меньше усилий в процессе работы. Подсветка рабочей области. Выпускаются модели с мощным фонарем, который используется для освещения участка. Они станут лучшим решением, чтобы убирать снег ранним утром. Возможность заблокировать колеса. Опция помогает маневрировать на узких участках. Она будет полезна, если вы выбираете снегоуборщик для дачи с приусадебным участком небольшой площади. Организация приборной панели. В некоторых бытовых и профессиональных моделях из сегодняшнего рейтинга все необходимые элементы управления вынесены на заднюю приборную панель. Это усложняет конструкцию техники, однако является лучшим способом контроля рабочего процесса: не нужно отвлекаться, чтобы сменить скорость или угол поворота желоба. Функция подогрева. Во время длительных рабочих сессий от холода не спасают даже теплые зимние перчатки. Подогрев рукоятей сделает уборку большого участка комфортнее, не даст ладоням замерзнуть. Данный функционал обходит рейтинг бюджетных снегоуборщиков стороной и встречается только в профессиональных моделях.

Лучшие производители снегоуборщиков

Дадим короткую справку о каждой торговой марке, модели которой вошли в сегодняшний рейтинг приборов для уборки снега.

Huter. Немецкая фирма с производством техники в Китае. Отличается добротным качеством сборки и демократичной ценой. Если выбираете, какой марки купить снегоуборщик для дома, продукция Huter – хороший вариант. В наш рейтинг попали не только бытовые, но и профессиональные модели от данного производителя. Помимо техники для уборки снега, бренд выпускает генераторы, сварочники, мойки высокого давления и т.д. Caiman. По мнению экспертов, бренд производит лучшую садовую технику: газонокосилки, минитракторы, вибротрамбовки. При создании снегоотбрасывателей применяются движки от Honda и Subaru, а также моторы собственного производства. Champion. Американская компания, выпускающая продукцию для широкого диапазона потребителей: в товарной линейке нашлось место моделям для дома и профессиональной работы. Фирма производит не только оборудование для чистки снега: есть в ее ассортименте триммеры, высоторезы, мотоблоки и прочий инструмент. Patriot. Компания занимается разработкой ремонтно-строительной и садовой техники для бытового сегмента. Большинство снегоотбрасывателей фирмы надежно и выдерживает интенсивные нагрузки. Мы включили в рейтинг снегоуборщиков для дачи и одну модель из профессиональной линейки. RedVerg. Российский бренд, основанный компанией «ТМК». Снегоуборочная техника фирмы комплектуется американскими двигателями от Briggs & Stratton, характерными долговечностью. AL-KO. Немецкая торговая марка считается одной из лучших; под ней выпускают садовую технику полупрофессионального и профессионального класса. Нашлось место как моделям с бензиновым двигателем, отличающимся высокой производительностью, так и электрическим, заслуживающим внимание за счет экологичности. Stiga. Компания выпускает садовую технику, используя движки собственного производства. Моторы характерны высоким крутящим моментом и производительностью. Более того, они создаются специально под нужды компании. Благодаря этому убирать снег удается с низким потреблением топлива. Greenworks. Фирма, главной ценностью которой является сохранение экологии. Специализируется на производстве аккумуляторного инструмента. Снегоуборщики компании также беспроводные, что гарантирует их автономность и простоту обслуживания. Daewoo. Южнокорейский автомобильный бренд, выходящий на рынок садовой техники. Завоевывает влияние за счет налаженного производства движков и демократичной ценовой политики. Сибртех. Отечественный бренд садового и силового инструмента, выпускающий товары для быта и профессиональной деятельности. Российские снегоуборщики в ассортименте компании представлены слабо – пока что есть только одна аккумуляторная модель. Pubert. Французская компания, основанная в 1840 году. Выпускает профессиональные агрегаты для уборки снега, укомплектованные большим количеством дополнительного функционала (к примеру, подогревом рукоятей).

Лучшие профессиональные снегоуборщики

Рейтинг лучших моделей в коммерческом сегменте будет полезен профессионалам, которые проводят за уборкой снега целые дни. Представленные ниже агрегаты рассчитаны на длительные и интенсивные нагрузки, оснащены бензиновыми двигателями.

Модель Мощность (л.с.) Ширина ковша (см) Стартер Число скоростей Самоходный Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Pubert Valto 28Bi 10 71 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 125 239 990 Caiman Valto 24S RED 7 61 Ручной / электрический 6 вперед / 1 назад Да 110 190 000 Champion ST656BS 6.5 56 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 77.5 94 700 Patriot PRO 777S 5.5 56 Ручной 4 вперед / 2 назад Да 55 80 490 Huter SGC 6000 8 62 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 85 77 510 Huter SGC 8100 11 70 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 110 109 360

Pubert Valto 28Bi

Лучший снегоуборщик в профессиональном сегменте. Идеально подойдет для продолжительных рабочих сессий.

Преимущества:

Выброс снега на дистанцию 15 метров.

Прибор для уборки снега комплектуется крупными колесами, за счет которых удобен при маневрировании на рельефном ландшафте.

Бензиновый четырехтактный двигатель от Briggs & Stratton.

Снегоуборщик оснащен подогревом рукоятей.

Хорошим решением для ночных работ является мощная фара.

Недостатки:

Высокая цена снегоуборщика.

Caiman Valto 24S RED

Бензиновый снегоуборщик работает за счет двигателя от Subaru, обеспечивающего мощность в 7 л.с.

Преимущества:

Направление для выброса снега можно свободно менять.

Техника для чистки снега имеет ширину захвата в 610 миллиметр.

Бензиновый двигатель, рассчитанный на интенсивные нагрузки.

Хорошим конструктивным решением для эксплуатации в темное время суток является фара.

Недостатки:

Не подойдет для работы на узких участках.

Champion ST656BS

Снегоуборщик с металлическим шнеком справится с лежалыми сугробами. Эффективен на открытом пространстве.

Преимущества:

Желоб для выброса снега поворачивается на 180 градусов.

Задняя панель, на которой размещены все необходимые элементы управления.

Заливная горловина для быстрой дозаправки.

Недостатки:

Бензиновый агрегат для уборки снега поставляется с некачественной инструкцией.

Patriot PRO 777S

Профессиональный снегоуборщик позволяет гибко настраивать скорость передвижения. Металлический корпус защищает от повреждений при столкновениях.

Преимущества:

Выброс снега возможен на дистанцию до 10 метров.

Оснащен хорошим двигателем собственного производства. Мощность – 5.5 л.с.

Недостатки:

Шнеки для чистки снега не обрезинены: есть вероятность повреждения декоративных объектов.

Huter SGC 6000

Шнекороторный снегоуборщик станет хорошим выбором для высоких сугробов. Этому способствуют мощность мотора и габариты ковша.

Преимущества:

Направление выброса снега меняется рукояткой, вынесенной на заднюю панель.

Ширина ковша для уборки снега – 620 мм.

Двигатель имеет мощность 8 л.с.

Недостатки:

Не хватает функции разблокировки колес.

Huter SGC 8100

Если верить отзывам покупателей, бензиновый снегоуборщик хорошо справляется с очисткой большой площади от снега.

Преимущества:

Регулировка направления выброса снега.

Проходимость на сложных участках.

Для уборки снега используется бензиновый двигатель мощностью 11 л.с.

Недостатки:

Тусклая фара.

Лучшие недорогие снегоуборщики

Хозяев коттеджей и зимних дач заинтересует рейтинг снегоуборочных машин для дома, в котором собраны недорогие устройства для работы на небольших приусадебных участках. Мы подобрали бытовые модели для уборки снега, работающие за счет бензинового двигателя внутреннего сгорания и электрического мотора.

Модель Тип двигателя Мощность (Вт) Ширина ковша (см) Стартер Самоходный Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Huter SGC 4000 Бензиновый 4 780 56 Ручной Да 65 48 500 Huter SGC 4100 Бензиновый 4 800 62 Ручной Да 76 53 820 Patriot PS 1500 E 426302216 Электрический 1 300 28 Электрический Нет 5 8 540 Champion STE1650 Электрический 1 600 50 Электрический Нет 16 16 990

Huter SGC 4000

Хороший снегоуборщик с самоходным механизмом позволяет тонко настраивать интенсивность работы. Есть 4 скорости переднего хода, 2 – заднего.

Преимущества:

Бензиновый снегоуборщик лучший в бюджетном ценовом сегменте.

Двухступенчатый снегоуборщик обладает выбросом снега на расстояние до 15 м.

Применяется бензиновый двигатель мощностью 6.5 л.с.

Недостатки:

Ручка переключения скорости на бензиновом аппарате для уборки снега расположена неудобно.

Huter SGC 4100

Китайский снегоуборщик подойдет для регулярного ухода за частным участком.

Преимущества:

Выброс снега осуществляется на расстояние до 15 метров.

5 скоростей вперед, 2 – назад.

Лучший снегоуборщик бензиновый самоходный для работы на участке загородного дома оснащен металлическим шнеком, способным справиться с плотными снежниками.

Большие колеса, обеспечивающие достойную маневренность.

Недостатки:

Бензиновый снегоуборщик тяжелый – 76 кг.

Сложная сборка.

Patriot PS 1500 E 426302216

Несамоходный снегоуборщик пригодится, чтобы зачистить парковочное место или вход к подъезду.

Преимущества:

Выброс снега на расстояние 10 метров.

Снегоуборочная машина для дачи вошла в рейтинг лучших благодаря компактности: ее удобно хранить и переносить.

Недостатки:

Электрический снегоуборщик оснащен ненадежным пластиковым шнеком.

Мощность модели значительно ниже по сравнению с бензиновыми аппаратами для уборки снега.

Champion STE1650

Если вам нужно малогабаритное приспособление для ухода за территорией, то это самый лучший снегоуборщик для загородного дома.

Преимущества:

Направление выброса снега можно регулировать.

Складная ручка, облегчающая хранение инструмента.

Низкая шумность.

Недостатки:

Маленькие колесики, из-за которых аппарат для уборки снега неудобно перемещать.

Лучшие бензиновые снегоуборщики

Снегоотбрасыватели с бензодвигателями считаются самыми производительными и надежными. Из всего многообразия моделей данной категории мы отобрали рейтинг лучших, в который вошли два устройства: одно от российской компании, другое – от немецкой.

Модель Мощность (л.с.) Ширина ковша (см) Стартер Число скоростей Самоходный Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) RedVerg RD-SB60/950BS-E 6.5 60 Ручной / электрический 4 вперед / 1 назад Да 65.4 86 610 AL-KO SnowLine 560 E II Loncin 5.45 56 Ручной 5 вперед / 1 назад Да 75 75 060

RedVerg RD-SB60/950BS-E

Снегоуборщик оснащен ручным и электрическим стартером.

Преимущества:

Снегоуборщик вошел в рейтинг моделей по соотношению цена качество бензинового типа благодаря электростартеру.

Дальность выброса снега – 15 метров.

4-тактный бензиновый двигатель.

Недостатки:

Неудобный механизм разблокировки колес.

AL-KO SnowLine 560 E II Loncin

Бензиновый снегоуборщик обладает мощным движком, что позволяет справляться с большим объемом работы.

Преимущества:

Максимальная дальность выброса снега – 15 метров.

Бензиновый снегоуборщик оборудован двигателем внутреннего сгорания от Loncin – компании, выпускающей одни из лучших моторов.

Мощность двигателя составляет 5.45 л.с.

Недостатки:

Собирает снег не полностью – после уборки остается тонкий слой.

Лучшие электрические снегоуборщики

Электроснегоуборщики хорошо подходят для обслуживания миниатюрных участков. Сильным сторонами этой группы являются маневренность, легкость в работе и обслуживании, экологичность. В рейтинг устройств с электрическим двигателем попали 3 модели с мощностью от 1.8 до 2 кВт.

Модель Мощность (Вт) Ширина ковша (см) Стартер Max дальность выброса (м) Самоходный Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stiga ST 1151 E 1 800 51 Электрический 6 Нет 16.6 17 310 AL-KO SnowLine 46E 2 000 46 Электрический 10 Нет 15 18 470 Huter SGC 2000E 2 000 46 Электрический 5 Нет 10.6 18 810

Stiga ST 1151 E

Электрический шнековый снегоуборщик ( ) прост в управлении и дешев, за счет чего хорошо подходит для нерегулярных бытовых работ.

Преимущества:

Электрический двигатель, не создающий токсичных выхлопов.

Есть ручка, упрощающая переноску прибора до места работы.

Хорошая мощность двигателя, составляющая 1.8 кВт.

Недостатки:

Пластиковый шнек, имеющий невысокую прочность.

AL-KO SnowLine 46E

Электрический аппарат эффективен в уборке свежих снежных масс. Есть поворотный желоб.

Преимущества:

Электрический двигатель мощностью 2 кВт.

Шнек покрыт резиной, так что повреждений элементов декора удастся избежать.

Рукоятка телескопическая – можно настроить по высоте.

Недостатки:

Плохо захватывает тонкие слои снега.

Huter SGC 2000E

Одноступенчатый снегоуборщик с электрическим двигателем поможет расчистить снег на небольшом участке.

Преимущества:

Электрический двигатель стабильно работает на низких температурах.

Мощность электрического двигателя составляет 2 кВт.

Малый вес устройства.

Недостатки:

Короткий электрический кабель.

Рейтинг лучших аккумуляторных снегоуборщиков

Самая непопулярная категория снегоуборочных машин. Главным ее достоинством считается автономность: вам не придется подключать прибор к сети, при этом он остается легким и экологичным. Лучшие небольшие снегоуборщики идеально справляются с чисткой труднодоступных мест.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Ширина ковша (см) Стартер Max дальность выброса (м) Самоходный Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Greenworks GD40SSK4 40 30 Электрический 15 Нет 7 24 820 Daewoo DAST 5040Li 40 46 Электрический 10 Нет 19.5 36 990 Сибртех ЭСБ-46Li 40 46 Электрический 7 Нет 16 20 951

Greenworks GD40SSK4

Беспроводной снегоуборщик пригодится, чтобы чистить свежий снег возле гаража или подъезда.

Преимущества:

Модель обладает компактными габаритами и занимает мало места при хранении.

Двигатель работает за счет аккумулятора, что делает его экологичным.

Прибор поставляется с аккумулятором и зарядным устройством.

Недостатки:

Короткая ручка, из-за которой долгая чистка снега становится утомительной.

Daewoo DAST 5040Li

Аккумуляторный снегоуборщик с двухступенчатой системой шнеков эффективно справляется даже с плотным снегом.

Преимущества:

Надежный металлический корпус.

Стальные шнеки, перерабатывающие залежавшиеся массы.

Легкость.

Малый расход аккумулятора – заряда хватает на 40 минут работы.

Недостатки:

Низкая проходимость на неровном ландшафте.

Сибртех ЭСБ-46Li

Прибор с аккумуляторным двигателем удобен в использовании: он оснащен фарой и ручкой для быстрого поворота желоба. Работает за счет 40-Вольтовой батареи.

Преимущества:

Снегоуборщик имеет низкий уровень шума.

Подсветка рабочей области.

Обрезиненный шнек не поцарапает декоративные элементы на вашем участке.

Недостатки:

Плохо справляется с обледеневшим снегом.

Особенности эксплуатации снегоуборщиков

Оборудование для уборки снега – это технически сложное приспособление, и чтобы максимально продлить срок его службы, нужно соблюсти ряд правил. Мы приведем некоторые из них.