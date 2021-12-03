Если для городского управления выпадение снега в зимний период каждый раз становится неожиданностью, хозяева частных домов могут подготовиться к зиме заранее, купив бензоснегоуборщик. Мы же поможем с выбором, отобрав лучшие снегоотбрасыватели. Наш рейтинг бензиновых снегоуборщиков актуален на 2021-2022 года. В него вошли 24 двухступенчатые модели для домашней и профессиональной эксплуатации, выпущенные как отечественными, так и зарубежными компаниями.





Как выбрать бензиновый снегоуборщик

Прежде, чем открыть топ бензиновых снегоуборщиков, мы предоставим базовую информацию о данном оборудовании: какие бывают машины для чистки снега, чем отличаются, какие лучшие компании их производят. Мы верим, что это поможет принять максимально объективное решение.

Классы снегоуборщиков по габаритам

Условно снегоотбрасыватели разделяются на 3 категории: компактные, средние, крупные. Различаются они по габаритам, мощности и маневренности. Чтобы ответить на вопрос, чем характерен каждый снегоуборщик бензиновый, какой лучше купить, мы подготовили описание каждого класса.

Компактные. Снегоуборщик данного вида станет лучшим выбором, чтобы убирать снег на небольших территориях площадью до 100 м2. Это оптимальный вариант на замену лопат для снега: такие снегоуборочные аппараты занимают мало пространства, а потому подойдут для расчистки труднодоступных мест; они потребляют небольшой объем топлива и обладают скромным весом, ввиду чего удобны в эксплуатации. Средние. Промежуточный типаж, который будет хорош при очистке снега как на частных, так и коммерческих открытых пространствах. Средние уборочные агрегаты применяются дачниками, владельцами частных домов, управленцами больниц, школ и детских садов. Этот класс менее мощный по сравнению с профессиональными аналогами, но входящие в него модели зачастую оснащаются дополнительным функционалом. В рейтинг бензиновых снегоуборщиков цена качество вошло множество удачных образцов среднего класса. Крупные. Четырехтактный снегоуборщик данного класса предназначен для чистки от снега крупных участков: садов и парков, тротуаров, дорог, городских площадей. Используются такие модели преимущественно в профессиональных целях, поэтому их цена крайне высока, но качество исполнения зачастую полностью это оправдывает. Образцы оснащены мощными двигателями и крупными ковшами, что обеспечивает высокую эффективность на больших открытых пространствах.

В наш рейтинг не вошла ни одна модель компактного класса. Связано это с тем, что такие снегоотбрасыватели не распространены на рынке и имеют крайне узкую сферу эксплуатации.

Конструкция снегоуборщика

Все лучшие самоходные снегоуборщики, работающие от бензина, имеют одинаковый принцип действия. Чтобы вы лучше понимали, как функционируют машины для чистки снега, мы составили перечень основных элементов конструкции и описали, какую задачу выполняет каждый из них.

Движок. Лучшим вариантом для снегоуборщиков является четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Он помогает продуктивно убирать снег, обеспечивая высокую мощность и позволяя не отвлекаться на проблемы с питанием. К тому же, топливо для него устойчиво к низким температурам и легкодоступно в любом населенном пункте. За счет двигателя работает крыльчатка, а в большинстве моделей – еще и вращаются колеса или гусеницы. Корпус. Обратите внимание на материал корпуса. Большое число металлических составляющих гарантирует высокую надежность и устойчивость к механическим повреждениям, но, в то же время, повысит массу и цену бензоснегоуборщика. Засилье пластиковых частей свидетельствует о дешевизне модели: такие образцы сравнительно легкие и доступные, но нуждаются в крайне аккуратной эксплуатации. Ковш. Это элемент конструкции, расположенный на передней части снегоуборщика. Через него снеговые массы подаются на шнек. Габариты ковша заслуживают особое внимание: они позволяют понять, подходит выбранная модель больше для широких открытых пространств или узких труднодоступных участков. Шнек. Это спиралевидная деталь, которая предназначена для перемалывания и подачи снежной массы к ротору. На шнек попадает снег, который был зачерпнут ковшом. Желоб. После дополнительного измельчения в роторе снег подается через желоб. Это элемент, из которого снегоуборщик выбрасывает переработанную массу. Большинство моделей позволяет регулировать дальность и направление отбрасывания. Элементы управления. К таковым относятся стартер (как ручной, так и электро), ручки переключения передач, активации шнека и движения снегоуборщика. Бензобак и емкость для масла. Так как бензоснегоуборщики работают на 4-тактных ДВС, бензин и моторное масло заправляются в отдельные баки. Во время работы они уже смешиваются автоматически в нужной пропорции. Привод. Указывает, на чем передвигается агрегат для чистки снега. Существуют модели с колесным и гусеничным ходом.

Основные характеристики снегоуборщика

Мы собрали самый подробный и доскональный список критериев, которые стоит учитывать при выборе машины для уборки снега. Потратив время на прочтение, вы узнаете, чем различаются снегоуборщики и какие параметры важны для решения именно ваших индивидуальных задач.

Мощность. Ключевой параметр, который влияет эффективность измельчения снега. ДВС до 3 л.с. оптимально подойдет для недавно выпавшего, еще не плотного снега. 3—6 л.с. будет достаточно чтобы работать с высокими слоями свежевыпавшей массы, а также со снегом, уже успевшим залежаться. Есть и движки на 6 л.с. и больше: без них не обойтись в тех случаях, когда приходится перемалывать обледеневшие и очень плотные сугробы. Также мощность влияет на массу и габариты модели, а также цену, объемы потребления топлива. Максимальная дальность выброса снега. Указывает на то, как далеко агрегат сможет отбрасывать измельченный снег. Варьируется от 4 до 16 метров. Как и направление выброса, дальность можно выставить изменением положения желоба. Ширина ковша. Дает понять, какую область сможет захватить бензоснегоуборщик за один проход по участку. Лучший бензиновый снегоуборщик для дачи может обладать небольшой (до 66 см) шириной, что позволит использовать его для очистки от снега на сравнительно небольших участках. Профессиональные агрегаты, как правило, применяются на крупной открытой площади, поэтому широкий ковш значительно повысит их эффективность. Среди моделей, представленных в сегодняшнем рейтинге, ширина ковша варьируется от 56 до 88 см. Высота ковша. Влияет на то, насколько выбранная вами модель окажется хороша при работе с крупными объемами снега. Крупный ковш сделает комфортной уборку высоких сугробов. Автоматическое движение. Самоходные снегоуборщики характерны тем, что они оснащаются колесным или гусеничным приводом. Это значит, что агрегат двигается вперед самостоятельно за счет мощности двигателя. Подобная отличительная особенность хороша тем, что ощутимо экономит силы: пользователю не приходится тратить время на то, чтобы толкать приспособление вручную. От него потребуется только направлять бензоснегоуборщик и задавать темп переключателем скоростей. В нашем рейтинге представлено множество моделей с данным механизмом. Емкость топливного бака. Указывает на автономность снегоуборщика – как часто придется прерывать работу, отвлекаясь на дозаправку бензином. Материал шнека. Элементы конструкции для измельчения снежной массы изготавливаются из пластика и металла. Пластиковые хороши преимущественно своей дешевизной. Они подходят для очистки территории от рыхлого снега, но повредятся при столкновении с плотными сугробами. Металлические аналоги дороже, но рассчитаны на самые трудные задачи. Форма шнека. Для выполнения самых сложных работ рекомендуем зубчатые шнеки: они повысят эффективность при перемалывании твердых снежных масс. Диаметр шнека. Указывает на скорость измельчения и подачи снега на ротор: чем шире шнек, тем быстрее очищается территория. Разновидность привода. Подавляющее большинство моделей бытового и профессионального класса передвигается за счет колесного привода. Это оптимальный вариант для участков в городской черте и приусадебных территорий. Для сложного ландшафта существуют снегоуборщики бензиновые, лучшие из которых оснащены гусеничным ходом. Они лучше всего подходят для уборки снега на холмистой местности с сугробами и обледеневшими местами. Минусы: низкая маневренность, сложность обслуживания, вес. Расход топлива. Зависит от мощности двигателя, а также конструкции и интенсивности использования машины для уборки снега. Как правило, у каждой модели расход различается. Узнать, насколько экономична та или иная модель, можно, обратившись к отзывам покупателей. Шнековая система. Одноступенчатая используется в маломощных моделях, подходящих для расчистки сугробов глубиной до 15 см. В таких системах перемолотая масса подается из шнека напрямую на желоб. Двухступенчатая система подходит, чтобы убирать толщи снега до 50 см. В ней посредником между шнеком и желобом выступает ротор: он увеличивает дальность выброса. Количество скоростей. Большинство агрегатов с колесным или гусеничным приводом предоставляет выбор из нескольких передач. Это позволяет подстраивать интенсивность движется в зависимости от конкретной ситуации и опыта пользователя: к примеру, начинающим рекомендуется работать на пониженных передачах. В рейтинг самоходных снегоуборщиков бензиновых вошло и множество моделей с задним ходом: он повысит маневренность на узких участках. Размеры и вес. Габариты зависят от размера ковша и мощности двигателя. Компактные устройства для очистки снега хороши тем, что просты в хранении и перемещении. Крупные же аналоги позволяют справиться с большим объемом работ в короткие сроки.

Дополнительные функции снегоуборщика

Ознакомившись с основными техническими характеристиками, обратите внимание на опциональные аспекты. Наличие их для большинства пользователей необязательно, но все же способно повысить комфорт эксплуатации машины для уборки снега.

Фары. Если вы планируете заниматься очисткой снега в ранние или поздние часы, лучшим выбором станет бензоснегоуборщик с подсветкой. Подогрев рукояток. Задаваясь вопросом, какой лучше выбрать снегоуборщик для очистки участка после выпадения снега на протяжении длительного времени, присмотритесь к моделям с подогревом. Он сделает продолжительные рабочие сессии значительно более комфортными. Блокировка колес. Данная функция крайне полезна, если убираете снег на узких участках. Она позволяет заблокировать одно из колес, чтобы получить возможность маневрировать: например, развернуться. Приборная панель. Наличие на панели управления всех необходимых переключателей и рычажков значительно облегчит управление машиной для уборки снега. Электростартер. Снегоуборщик с электростартером хорош тем, что его значительно проще запустить в суровых температурных условиях. Аппарат подключается к розетке на 220В, после чего останется только нажать на кнопку. Есть модели со встроенным аккумулятором: они не нуждаются в электросети. Щуп на картере. Эта небольшая деталь станет хорошим помощником в отслеживании уровня масла в соответствующем баке.

Какой фирмы лучше купить снегоуборщик на бензине

От того, снегоуборщик какой компании вы выберете, зависит многое: цена оборудования, качество сборки, сфера применения, а также наличие дополнительного функционала, облегчающего работу. Мы дали краткую характеристику каждого бренда, модели которого представлены в сегодняшнем рейтинге.

Huter. Немецкий бренд хорош широкой модельной линейкой: покупателю удастся найти как бюджетные агрегаты до 50000, так и гусеничные бензоснегоуборщики профессионального уровня, стоимость которых превышает 100000 рублей. Большая часть оборудования имеет колесный привод. Patriot. Несколько моделей данной компании вошло в рейтинг снегоуборщиков бензиновых бюджетного ценового сегмента. Это доступная техника для чистки снега, которая станет оптимальным выбором для владельцев частных домов и хозяйств, зимних дач. Впрочем, есть в каталоге бренда и оборудование, способное заинтересовать коммерческий сегмент. Champion. Под торговой маркой из США выпускается техника как для бытового, так и профессионального использования. Американский снегоуборщик характерен высокой мощностью и надежностью двигателей Briggs&Stratton. Master. Обратившись к каталогу компании, вы сможете найти лучший снегоуборщик бензиновый для загородного дома. На это указывает совокупность цены и достойных технических характеристик представленных моделей. При этом техника избавлена от излишеств, таких как электростартер и фары. Carver. Российская компания выпускает недорогую садовую технику бытового класса, к которой относятся электро- и бензоснегоуборщики. Последние характерны бюджетностью, сказывающейся на отсутствии опциональных удобств и применении дешевых двигателей. RedVerg. Под брендом выпускаются если не лучшие снегоуборочные машины на бензине, то определенно одни из лучших на территории РФ. Качество гарантируется двигателями Briggs&Stratton, а такие дополнения, как электростартер, подогрев, блокировка колес повышают удобство работы. Daewoo. Корейская компания, известная за счет автомобилей, а также садовой и силовой техники, инструмента. Выделяется использованием качественных ДВС собственного производства, технология которых выверена за долгие годы работы с бензооборудованием. AL-KO. Бренд, основанный в Германии, известен садовой техникой, зарекомендовавшей себя во всем мире за счет высокого качества. В каталоге присутствуют и машины для уборки снега. Их цена достаточно высока, но оправдана надежностью и легкостью управления. Stiga. Под шведской торговой маркой выпускается широкий спектр оборудования для сада. Большинство снегоотбрасывателей на бензине работает посредством двухступенчатой шнековой системы, что обеспечивает производительность при измельчении плотных сугробов. Husqvarna. Популярная среди экспертов компания выпускает технику премиум-класса для чистки снега. В лучшие снегоуборщики бензиновые рейтинг продукция бренда вошла благодаря высокому качеству сборки и большому количеству дополнительного функционала. DeWORKS. Производитель из Южной Кореи выпускает профессиональную технику для чистки снега. Зазубренные агрессивные шнеки и усиленный редуктор позволяют работать с обледеневшими массами. В каталоге фирмы есть гусеничные модели снегоотбрасывателей.

Рейтинг недорогих бензиновых снегоуборщиков (до 50000 рублей)

В топ вошли лучшие снегоуборщики бензиновые для частного дома. Главным критерием выбора стала цена: представленные ниже модели сможет позволить себе большинство владельцев коттеджей и дач. В то же время, снегоотбрасыватели сравнительно компактные (ширина ковша у большинства – 56 см), что обеспечивает маневренность на некрупных участках.

Huter SGC 4000

Открывает рейтинг бюджетных снегоуборщиков на бензине обзор модели, которая идеально подойдет для ухода за приусадебным участком в зимние месяцы. Техника характерна компактностью и экономичным потреблением топлива.





Преимущества:

Есть полозья, защищающие от царапания ковша.

Зубчатый шнек подходит для измельчения плотного снега.

Рычаг, позволяющий изменять направление выброса.

Недостатки:

Нет задней приборной панели: неудобно переключать передачи.

Низкая скорость на задних передачах.

Из-за отсутствия электростартера оборудование не подходит для чрезмерно низких температур.

Patriot PS 603

Несмотря на бюджетный ценовой сегмент, снегоотбрасыватель подойдет для работы с обледеневшими снежными массами. Этому способствует металлический агрессивный шнек.





Преимущества:

Лучший снегоуборщик для дома оснащен самоходным механизмом, значительно облегчающим управление.

6 передач переднего хода и 2 – заднего.

Мощный двигатель на бензине – 7 л.с.

Рисунок на шине обеспечивает надежное сцепление.

Недостатки:

Машина для уборки снега не оснащена электростартером, что усложняет начало работы.

В некоторых моделях болты затянуты не до конца.

Champion ST556

Снегоотбрасыватель от российской торговой марки станет удачным выбором для домашнего использования на территории частного жилища, дачи, коттеджа. Модель надежна и оснащена мощным движком.





Преимущества:

Как и многие лучшие снегоуборщики для дачи на бензине, оборудование от Champion оснащено металлическими шнеками. Они перемалывают залежавшиеся сугробы.

Воздушное охлаждение ДВС делает возможными длительные рабочие сессии.

Недостатки:

Электростартер отсутствует. Запуск мотора осуществляется за счет рукоятки.

В отдельных случаях возникают проблемы с качеством сборки. Будьте готовы, что отдельные моменты придется доводить до ума самостоятельно.

Huter SGC 4800E

Продолжает рейтинг снегоуборщиков до 50000 рублей модель от немецкого бренда, заслуживающая внимание за счет функции электронного запуска от сети 220В.





Преимущества:

Модель выделяется в рейтинге бытовых снегоуборщиков бензиновых самоходных за счет того, что поставляется с электрозапуском. Он заметно упрощает начало работы в лютый мороз.

Мощный двигатель собственного производства, работающий на бензине, имеет мощность 7 л.с.

Фонарь, облегчающий снегоуборку в позднее время суток.

Эргономичность: все основные элементы управления расположены таким образом, что к ним удобно получить доступ, не отвлекаясь от чистки.

Качественные протекторы на колесах, гарантирующие надежное сцепление.

Недостатки:

Вес (74 кг), заметно усложняющий транспортировку снегоотбрасывателя.

PATRIOT PS 601

Высокая мощность двигателя и максимальная дальность отбрасывания делают уборщик хорошим вариантом для сравнительно крупных придомовых участков. Протектор на шинах обеспечивает эффективность на неровном ландшафте.





Преимущества:

Металлический шнек с выступающими зазубринами делает модель эффективной в работе с обледеневшим и плотным снегом.

Ограничительные башмаки для защиты ковша от повреждений.

Недостатки:

Машина для уборки снега комплектуется только ручным стартером.

Нет подогрева рукояток и фары для подсветки рабочей области.

Master СМБ-6.5/660

Бюджетный снегоуборщик для дома, дачи или зимнего коттеджа с небольшим приусадебным участком. Удобен в управлении и обладает всеми необходимыми функциями.





Преимущества:

Снегоуборщик можно назвать одним из лучших среди бюджетных моделей благодаря надежным металлическим шнекам с выпирающими заострениями.

Низкая цена снегоотбрасывателя даже в сравнении с аналогами бюджетного сегмента.

Экономичный расход горючего – 0.8 литров в час – позволяет минимизировать перерывы на дозаправку.

Недостатки:

Мало передач переднего и заднего хода.

Нет возможности включать от розетки или аккумулятора. Движок приходится запускать по старинке.

HUTER SGC 6.5 70/7/25

Снегоотбрасыватель подойдет, чтобы расчищать от свежего и лежалого снега площадки рядом с гаражом или подъездом, территорию на заднем дворе. Обладает средней мощностью и узким ковшом.





Преимущества:

В рейтинг бензиновых снегоуборщиков для дачи техника попала за счет устойчивости к погодным условиям. Снегоотбрасыватель оснащен специальным зимним фильтром, делающим возможной работу в серьезные холода.

Ковш шириной 56 см идеально подходит для очистки труднодоступных областей.

Топливный бак на 3 литра позволит нечасто отвлекаться на заправку оборудования.

Рисунок на шине позволит работать в гололед.

Недостатки:

Нет фар, подогрева рукояток, электростартера.

Узкий ковш замедлит чистку больших открытых участков.

CARVER STG 756 01.017.00012

Модель подойдет, чтобы убирать снег на небольшой площади. Выбор из нескольких передач (5 для переднего хода, 2 – для заднего) позволит максимально тонко настроить интенсивность работы.

Преимущества:

Желоб вращается на 180 градусов, что позволяет свободно настроить направление выброса.

Глубина протекторов на шинах облегчит движение по сложному ландшафту.

Ограничители по бокам ковша защитят последний от царапин и вмятин при столкновениях.

Недостатки:

Нет подсветки для комфортной работы в темноте.

Рейтинг снегоуборщиков на бензине цена / качество 2021 (50000 - 10000 рублей)

Топ лучших бензиновых снегоуборщиков стоимостью до 100 тысяч рублей будет интересен в первую очередь профессионалам, планирующим использовать оборудование в коммерческих целях. В рейтинг вошли снегоотбрасыватели от проверенных компаний, удобные в работе и рассчитанные на интенсивные нагрузки.

Модель Мощность (л.с.) Ширина ковша (см) Стартер Число скоростей Самоходный Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Huter SGC 6000 8 62 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 85 74 490 CHAMPION ST656BS 6.5 56 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 77.5 81 590 PATRIOT Сибирь 67CE 7 61 Ручной / электрический 4 вперед / 2 назад Да 73 65 990 RedVerg RD-SB60/950BS-E 6.5 60 Ручной / электрический 4 вперед / 1 назад Да 65.4 74 590 CHAMPION ST1170E 11 70 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 135 98 590 DAEWOO DAST7565 7.5 65 Ручной / электрический 4 вперед / 1 назад Да 64 74 990 RedVerg RD-SB71/1150BS-E 8.5 71 Ручной / электрический 5 вперед / 2 назад Да 100 93 990 DAEWOO DAST 8565 8.5 61.5 Ручной / электрический 6 вперед / 2 назад Да 92 99 990

Huter SGC 6000

Продолжим рейтинг лучших снегоотбрасывателей моделью, мощность двигателя которой составляет 8 л.с. В совокупности с электростартером, подсветкой, удобной панелью управления это делает технику удачным решением для домашних и коммерческих работ.

Преимущества:

Агрессивный протектор обеспечивает сцепление даже на льду.

На приборной панели размещена фара, улучшающая обзор в ранние и поздние часы.

Коробка передач с 6 скоростями вперед, 2 – назад.

Электростартер, который упрощает запуск движка в мороз.

Недостатки:

Мощности не хватает для уборки после больших снегопадов.

Нет функции подогрева ручек.

CHAMPION ST656BS

Двухступенчатый снегоотбрасыватель обладает всем необходимым для качественной зачистки участков от снега: прочным шнеком, вариативной коробкой передач, надежным двигателем от Briggs&Stratton.

Преимущества:

Как и многие бензиновые снегоуборщики, рейтинг по надежности которых вы сейчас просматриваете, оборудование готово к работе с плотным снегом. Этому способствует шнек из металла, эффективность которого гарантируется заострениями.

Яркая фара, гарантирующая обзор в темное время суток.

Задняя панель с доступом к основным элементам управления.

Электронный запуск будет полезен в сильный холод.

Недостатки:

Некачественная инструкция.

PATRIOT Сибирь 67CE

Снегоотбрасыватель ориентирован на бытовое и коммерческое использование. Оснащен электронным стартером и LED-подсветкой.





Преимущества:

Модель хороша своими надежностью и долговечностью, которые гарантируются бронзовой шестерней редуктора.

Агрессивный протектор облегчает проходимость на сложном ландшафте.

Шнеки выполнены из стали, что позволяет работать с плотными массами снега.

Подогрев рукояток делает продолжительную работу комфортной.

Недостатки:

Большой вес делает транспортировку неудобной.

RedVerg RD-SB60/950BS-E

Снегоотбрасыватель хорош в первую очередь двигателем от Briggs&Stratton, обеспечивающим стабильную мощность и легкий запуск. Среди прочих плюсов можно выделить большие колеса и электрозапуск.





Преимущества:

Мотор от Briggs&Stratton – компании, считающейся одной из лучших в сфере производства ДВС для садовой техники.

Электрозапуск от сети с напряжением 220В позволит работать в условиях крайне низких температур.

Максимальная дальность выброса снега – 15 метров.

Эргономичная панель управления.

Недостатки:

Высокий уровень вибрации рукояток.

Разблокировка колес выполнена неудобно.

CHAMPION ST1170E

Аппарат для чистки снега хорош высокой мощностью, которая составляет 11 л.с. В совокупности с зубчатым шнеком она поможет чистить частные и коммерческие территории от высокого снега.





Преимущества:

Снегоуборщик на бензине входит в рейтинг лучших моделей по соотношению цены и качества благодаря самоходному механизму. Коробка передач с 6 скоростями вперед и 2 назад повысит удобство эксплуатации.

Ковш защищен боковыми полозьями от ударов и царапин.

На приборной панели установлена электрофара, облегчающая обзор ландшафта в вечернее время суток.

Недостатки:

Владельцы указывают, что снегоотбрасыватель может пробуксовывать.

DAEWOO DAST7565

Продолжает рейтинг снегоуборщиков бензиновых по надежности южнокорейская модель для уборки в условиях сильных заморозков. Двигатель агрегата устойчив к холодам и работает при температуре до -30 °С.





Преимущества:

Корпус обработан защитой от коррозии, что продлит срок эксплуатации техники.

Максимальная дальность отбрасывания снега – 12 метров.

Модель укомплектована специальным мотором, предназначенным для эксплуатации зимой. ДВС характерен экономичным потреблением бензина, низким уровнем шума, небольшим весом.

Недостатки:

Ручки установлены таким образом, что пользователям с высоким ростом будет неудобно тянуться к ним.

Скрип при включении шнеков.

RedVerg RD-SB71/1150BS-E

Следующая модель в рейтинге отличается высокой мощностью, за счет которой снегоуборщик может активно использоваться в коммерческих целях. Разблокировка колес и фонарь расширят сферу эксплуатации.

Преимущества:

Снегоуборщик хорош максимальной дальностью выброса, составляющей 15 метров.

200-градусная регулировка направления выброса.

Если вы не знаете, какой снегоуборщик на бензине лучше, обратите внимание на мотор, установленный на борту. Данная модель укомплектована двигателем Briggs&Stratton мощностью 8.5 л.с.

Недостатки:

Техника тяжелая (100 кг), что усложняет транспортировку.

DAEWOO DAST 8565

Снегоотбрасыватель сконструирован таким образом, чтобы сделать работу на открытом пространстве максимально комфортной: этому способствуют крупные колеса, широкий ковш и мощный двигатель.





Преимущества:

Модель заслужила место в рейтинге из-за пневматических колес, обеспечивающих сцепление с обледенелым ландшафтом.

Снегоуборщик хорош фирменным движком, мощность которого составляет 8.5 л.с.

Чистка снега в темноте стала удобнее за счет крупной фары.

Недостатки:

Не подойдет для работы на узких участках.

Лучшие самоходные снегоуборщики бензиновые

Колесный привод значительно облегчает управление снегоотбрасывателем, ведь при его наличии оператору не придется прилагать усилия для проталкивания машины вперед. В рейтинг самоходных снегоуборщиков вошли лучшие модели техники для чистки снега: они имеют высокую мощность, изготовлены из качественных деталей и направлены на обработку большой площади.

AL-KO SnowLine 620E III

Открывает рейтинг одна из лучших профессиональных моделей для чистки снежных массивов. Агрегат легкий, но в то же время функциональный и производительный.

Преимущества:

Лучшая снегоуборочная машина на бензине обладает мощным движком на 8.43 л.с.

Коробка передач хороша возможностью гибкой настройки: интенсивность регулируется 6 скоростями вперед, 2 – назад.

Дальность выброса – 15 метров.

Недостатки:

Если рассматривать модель как уборщик для бытовых целей, цена может показаться высокой.

Stiga ST 5266 P

Машина для уборки снега поставляется в двух вариантах комплектации: на колесном и гусеничном ходе. Модель на колесах хороша простотой управления и легкостью обслуживания.





Подогрев рукоятей.

Снегообрасыватель хорош электрозапуском от сети на 230В.

Удобная задняя панель, позволяющая управлять рабочим процессом, не отвлекаясь от чистки снега.

Недостатки:

Вес снегоуборщика – 96 кг.

Husqvarna ST 124

Шведские агрегаты для чистки снега хороши высоким качеством сборки. Именно из-за него продукция компании заслуживает внимание, несмотря на самые высокие для данной ценовой категории технические характеристики.

Преимущества:

Снегоуборщик бензиновый самоходный заслуживает место в рейтинге лучших моделей благодаря качеству сборки. Модель собирается в США, что гарантирует надежность и долгосрочность эксплуатации.

Глубокий протектор.

Удобная регулировка направления отбрасывания снега.

Недостатки:

Нет функции разблокировки колес, из-за чего убирать снег в узких местах становится не так удобно.

CHAMPION ST861BS

Снегоотбрасыватель от российского бренда достоин упоминания благодаря движку Briggs&Stratton, являющемуся знаком качества садовой техники на бензине.





Преимущества:

За счет металлического шнека с агрессивными зазубринами прибор справляется с очисткой территории от плотного заледеневшего снега.

Машина для уборки снега хороша вместительным топливным баком на 2.7 литра.

Ковш с шириной 61 см и высотой 54.5 см повысит эффективность борьбы с высокими сугробами.

Недостатки:

Инструкция по сборке.

После покупки требует осмотра и самостоятельной доработки.

DAEWOO DAST 8570

Один из лучших аппаратов для уборки снега выделяется движком на 8.5 л.с., разработанным специально для зимней эксплуатации. По заявлениям производителя, моторесурс ДВС превышает 2 тысячи часов.

Преимущества:

Легкость запуска двигателя и управления.

Эргономичная приборная панель.

Дальность выброса – 15 метров.

Недостатки:

Не подходит для узких площадок.

Отсутствие разблокировки колес.

Husqvarna ST 327

Габаритный снегоотбрасыватель подходит для обслуживания крупных участков: тротуаров, дорог, стадионов, садов и парков. Агрегат готов к работе на холмистой местности.





Преимущества:

Лучшая машина для очистки снега поставляется с двигателем на бензине мощностью 8.57 л.с.

Аппарат для уборки снега хорош на сложном ландшафте за счет шин с глубоким протектором.

За подсветку отвечают две крупные фары на приборной панели.

Блокировка дифференциала.

Недостатки:

Высокая стоимость снегообрасывателя.

AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933

Компактный снеугоуборщик станет оптимальным выбором для чистки небольших территорий: узких тротуаров, частных дворов, открытых парковок.

Преимущества:

Прибор для уборки снега хорош своими крепкими металлическими шнеками, перерубающими залежавшиеся сугробы.

5 скоростей вперед и 2 назад позволят отрегулировать темп работы.

Недостатки:

Если вы выбираете бензиновый снегоуборщик, какой лучше подойдет для работы при -30 °C, с данной моделью возникнут трудности. В ней нет электростартера, так что с запуском в сильный холод возникнут трудности.

DeWORKS S 1590

Снегоуборщик лучший самоходный выделяется гусеничным приводом, делающим агрегат незаменимым в условиях большой холмистой местности.

Преимущества:

Лучший снегоуборщик самоходный бензиновый для крупных открытых пространств хорош широким ковшом на 88 см.

Аппарат для отбрасывания снега работает на мощном южнокорейском двигателе (15 л.с).

Регулировка направления выброса на 180 градусов.

Недостатки: