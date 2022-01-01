Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067

Преимущества

Двигатель с электрическим запуском

Всё необходимое для управления находится на панели оператора

Шины с глубоким протектором для хорошей проходимости

Самоходный принцип перемещения AL-KO SnowLine 620 E III 113067

Дальность выброса снега до 15 м

Подогрев ручек обеспечивает повышенный комфорт работы

Снегоуборщик AL-KO SnowLine 620 E III 113067 подходит для уборки снега на различных участках. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель, в случае если не удалось задействовать ручной пуск. Самоходная модель. Широкий диапазон скоростей - 6 для движения вперед и 2 для движения назад позволяет выбрать оптимальный режим работы. Выброс снега в нужном направлении. Желоб с возможностью поворота на 190° регулируется с помощью рукоятки. Работа в любое время. Предусмотрена фара для удобной и безопасной уборки снега в условиях плохого освещения.