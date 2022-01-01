Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
Арт. О00000025515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|890x620x680
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- Снегоуборщик AL-KO SnowLine 620 E III 113067 подходит для уборки снега на различных участках. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель, в случае если не удалось задействовать ручной пуск. Самоходная модель. Широкий диапазон скоростей - 6 для движения вперед и 2 для движения назад позволяет выбрать оптимальный режим работы. Выброс снега в нужном направлении. Желоб с возможностью поворота на 190° регулируется с помощью рукоятки. Работа в любое время. Предусмотрена фара для удобной и безопасной уборки снега в условиях плохого освещения.
Преимущества
- Двигатель с электрическим запуском
- Всё необходимое для управления находится на панели оператора
- Шины с глубоким протектором для хорошей проходимости
- Самоходный принцип перемещения AL-KO SnowLine 620 E III 113067
- Дальность выброса снега до 15 м
- Подогрев ручек обеспечивает повышенный комфорт работы