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Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
    Арт. О00000025515
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067

      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E III 113067

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000025515

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890x620x680
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик AL-KO SnowLine 620 E III 113067 подходит для уборки снега на различных участках. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель, в случае если не удалось задействовать ручной пуск. Самоходная модель. Широкий диапазон скоростей - 6 для движения вперед и 2 для движения назад позволяет выбрать оптимальный режим работы. Выброс снега в нужном направлении. Желоб с возможностью поворота на 190° регулируется с помощью рукоятки. Работа в любое время. Предусмотрена фара для удобной и безопасной уборки снега в условиях плохого освещения.

        Преимущества

        • Двигатель с электрическим запуском
        • Всё необходимое для управления находится на панели оператора
        • Шины с глубоким протектором для хорошей проходимости
        • Самоходный принцип перемещения AL-KO SnowLine 620 E III 113067
        • Дальность выброса снега до 15 м
        • Подогрев ручек обеспечивает повышенный комфорт работы